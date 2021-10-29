«جلوبال للصناعات الغذائية» تسعى لإيجاد حلول غذائية مبتكرة

المصدر: دبي- البيان

تواصل شركة جلوبال للصناعات الغذائية «GFI»، باعتبارها جزءاً من مجموعة البطحاء، تعزيز مكانتها كمبتكر مؤثر في صناعة الأغذية، حيث قامت بعقد شراكة مع المركز الدولي للزراعة الملحية، لإنتاج برغر يحتوي على خضرة الساليكورنيا، للمستهلكين الذين يتبعون أسلوب حياة صحياً.

والمركز الدولي للزراعة الملحية، هو مركز غير هادف للربح، ويقوم بمهمة تحديد واختبار وتقديم المحاصيل والتقنيات الأكثر ملاءمة لمختلف المناطق المتأثرة بالملوحة، وندرة المياه والجفاف. وعمل المركز مع مزارعين محليين في الإمارات، لزراعة الساليكورنيا، من خلال مبادرة ممولة، في إطار برنامج منح الابتكار في إكسبو. والساليكورنيا، هو نبات محب للملح، ويُزرع باستخدام محلول ملحي من وحدات تحلية المياه الداخلية. ويقاوم هذا النوع من الخضار المحلي الغني بالعناصر الغذائية المهمة، الحرارة والجفاف والملوحة، ويزدهر في بيئات الإمارات.

وقال أحمد بيومي- الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للصناعات الغذائية، إن فريق البحث والتطوير لدينا، بذل قصارى جهده لابتكار منتج يواكب احتياجات المستهلكين، من أجل حياة أكثر صحة واستدامة. وشراكتنا مع المركز، هي تعاون بين منظمتين ملتزمتين بالابتكار والتميز والاستدامة. وتأتي مجموعة البرغر الصحي، التي صنّعتها «العريش»، كدليل على التزامنا بتزويد المستهلكين بمنتجات مبتكرة، تضفي روحاً وتميزاً لعلامتنا التجارية.

وقامت الدكتورة ديونيزيا أنجيليكي ليرا، المهندسة الزراعية ومديرة البرامج بالمركز: فخورون بإطلاق برغر الساليكورنيا، بالتعاون مع شركة جلوبال للصناعات الغذائية، ما يعد خطوة إلى الأمام، لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز الزراعة المحلية في الإمارات، والنهوض بالابتكار الزراعي. ونسبة الملوحة في المياه الجوفية للإمارات، تصل إلى 90 ٪، ما يجعلها بيئة مثالية لإنتاج أفضل منتجات الساليكورنيا.

وأكدت أن الساليكورنيا آمنة تماماً للاستهلاك، لذا، نسعى جاهدين على نشر الوعي العام، وزيادة معرفة المستهلكين بالفوائد الغذائية للمنتجات التي تحتوي على الساليكورنيا. وفي الواقع، نحن متفائلون للغاية، حيث إن إنتاج هذا البرغر الجديد، من شأنه أن يحول قطاع المحاصيل المزروعة محلياً في الإمارات نحو الأفضل. ونبتة الساليكورنيا غنية بخصائص تعزيز المناعة وتقويتها، وهي مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن. وهي إحدى مضادات الأكسدة الطبيعية أيضاً. كما تساعد الساليكورنيا في تقليل استخدام الملح في الطعام، بنسبة تصل إلى 40 %.

والمجموعة الجديدة من البرغر، تقدم تجربة غذائية صحية لذيذة، حيث تحتوي على بروتين أكثر بنسبة تفوق الموجودة في البرغر التقليدي، بمقدار 25 %، و4 أضعاف الكالسيوم، مع دهون أقل بمقدار 12 مرة، وسعرات حرارية أقل من الموجودة في برغر الدجاج التقليدي بنسبة 90 %. وسيكون البرغر متاحاً، ليناسب جميع الأذواق، حيث سيتوفر بالنكهة الحارة والعادية.

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