مذكرة تفاهم بين غرفتي أم القيوين و«لونغتشنغ» الصينية

المصدر: أم القيوين - وام

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الصينية «لونغتشنغ»، تعزيزاً للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين الجانبين.

وقّع المذكرة يوسف طحنون نائب رئيس غرفة أم القيوين، وتوني جين، ممثلاً لغرفة التجارة الصينية «لونغتشنغ».

وتهدف المذكرة، إلى تبادل الخبرات، وتحديد الفرص المجدية لتعزيز مستويات التجارة بين الجانبين، والارتقاء بها، وتوثيق علاقات التعاون المتبادل وتطويرها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

حضر توقيع المذكرة، عبد الله السويدي مدير عام الغرفة، وعائشة راشد ليتيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، عضو مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، عبد الله بن حامد ومريم خليفة بن خلف، وعدد من رجال الأعمال في الإمارة.

وتم على هامش توقيع المذكرة، تقديم شرح وعرض عن هيئة أم القيوين الصناعية. وقام أعضاء الغرفتين، بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية في الإمارة، مع جولة بحرية في ساحل الإمارة.

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