«أسكوت» تحصد 17 من جوائز السفر العالمية 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أسكوت المحدودة لتشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند الاستثمارية، نيلها لقب «العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات» في الشرق الأوسط وآسيا وأوسيا في حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموقة للعام 2021. وخلال الحفل، كان لأسكوت النصيب الأكبر من الجوائز بإجمالي 17 جائزة إقليمية، ما رسّخ مكانتها في صدارة منافسيها من شركات الشقق الفندقية. وقد نالت أسكوت هذه الجوائز الرفيعة عن فنادقها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا للعام السادس على التوالي، وفي أوسيا للعام الثاني على التوالي.

وكل عام، يصوّت أبرز المتخصصين في قطاع السياحة والمسافرين من رواد الأعمال والسيّاح العالميين على الفائزين بجوائز السفر العالمية تقديراً لأكثر العلامات تميزاً في القطاع. وهذا العام، فازت أسكوت بلقب العلامة التجارية الرائدة للشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي والعلامة التجارية الرائدة للشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في السعودية للعام الخامس على التوالي. ونالت هذا العام اللقب نفسه في الصين وهونغ كونغ وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

كما نالت أربعة من فنادقها تقديراً على الأداء المثالي وخدمات الضيافة الممتازة في الإمارات والسعودية وتركيا. وعزّز فندق سيتادينز مترو سنترال دبي مكانة أسكوت باعتبارها الشركة الرائدة في مجال تشغيل الشقق المزوّدة بالخدمات، بعد نيله لأول مرة جائزة «الشقق المزودة بالخدمات الرائدة في دبي» للعام 2021. كما حصد أسكوت بارك بليس دبي جائزة «الشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات الرائدة في الإمارات» للعام 2021 للمرة الرابعة.

تجدر الإشارة إلى أن أسكوت هي أول شركة ضيافة تبرم شراكة مع منظمة إس أو إس الدولية لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاستشارات والأمن عن بُعد مجاناً للضيوف. وبفضل هذه الشراكة، سيتّمتع الضيوف بقدر أكبر من راحة البال وسيشعرون بالأمان مع خدمات الرعاية عالية الجودة من الخبراء الطبيين والأمنيين عند الطلب. وهذه الخدمات المجانية هي جزء من التزام برنامج «أسكوت كيرز» بالارتقاء لأعلى معايير النظافة والسلامة وتنفيذ الممارسات الصحية المستدامة.

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