شراكة بين سودال ومجموعة المكرم للتوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة سودال التي يقع مقرها الرئيسي في بلجيكا ومجموعة المكرم ومقرها الشارقة وأم القيوين توقيع شراكة استراتيجية من شأنها أن تحقق توسعًا عالميًا لكلتا الشركتين وزيادة محفظة منتجاتهما.

وستحظى مجموعة سودال ومجموعة المكرم، في إطار هذه الشراكة، بشبكة دولية مشتركة تمتد عبر أكثر من 16 دولة و4 قارات، مما يجعل هذا الكيان الجديد أحد أكبر مصنعي مواد البناء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست مجموعة سودال في عام 1966، وهي أكبر مصنع أوروبي مستقل لمانعات التسرب والمواد اللاصقة ورغوة البولي يوريثان للأغراض الصناعية والتجارية. تمتلك المجموعة 23 فرعًا من فروع الإنتاج في خمس قارات ومكاتب مبيعات في 45 دولة مختلفة وتوظف حوالي 3654 شخصًا في جميع أنحاء العالم.

وتعمل مجموعة المكرم، من جانبها، في صناعة البناء الإقليمية من حيث إنتاج المواد المانعة للتسرب، ومنتجات العزل المائي، والأشرطة اللاصقة، ومواد العناية بالسيارات وصيانتها، وبخاخات الأيروسول التي تمتد إلى ما بعد حدود دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تزيد شراكة مجموعة سودال ومجموعة المكرم من حصتها في السوق بنسبة 50% في منطقة الشرق الأوسط بجانب حصتها في السوق العالمي التي تبلغ 40% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال محفظة منتجات مجمعة من 6 مجموعات من المنتجات متعددة الاستخدامات تحت تصرفها.

واستثمرت مجموعة سودال في إطار هذه الشراكة ما يقدر بنحو 50 مليون يورو (213 مليون درهم) في مجموعة المكرم، وذلك سيؤدي إلى تحقيق قدرة نمو متوقعة تزيد على 50% على مدى العامين المقبلين.

وقال صفدار بادامي، المدير العام لمجموعة المكرم، إنه: من المتوقع أن نسجل زيادة في النمو بنسبة 20% لتصل إلى 150 مليون درهم في عام 2022 مدفوعةً بالقدرة الإنتاجية الموسعة ومحفظة أوسع من المنتجات، وذلك بناءً على أن الزيادة المتوقعة في إيرادات المبيعات تبلغ نحو 15% لتصل إلى 180 مليون درهم بنهاية 2021.

ومن المتوقع أيضًا أن تزداد الصادرات بنسبة 40% تقريبًا مع توقع نمو سنوي يزيد على 20% في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والمغرب ومنطقة شرق أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن تعزز الشركتان وجودهما العالمي في إطار هذه الشراكة بنسبة تصل إلى 50% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وسيكون هذا النمو متأثرًا إلى حد كبير بتعزيز القدرة الإنتاجية، وبتقديم محفظة منتجات مُوسَّعة ومتعددة الاستخدامات وقائمة على مجالات متخصصة فضلًا عن وجود قاعدة معرفية وخبرة هائلة.

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