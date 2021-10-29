اتفاق شراكة بين «فوناج» و«اتصالات ديجيتال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فوناج» المتخصصة في مجال الاتصالات السحابية تساعد الشركات على تسريع مسيرة تحولها الرقمي، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «اتصالات ديجيتال»، وهي وحدة الأعمال التابعة لمجموعة «اتصالات»، التي تدفع مسيرة التحول الرقمي من خلال دعم المؤسسات لتغدو أكثر ذكاءً باستخدام التكنولوجيا.

وبموجب هذه الشراكة، ستغدو «اتصالات ديجيتال» رائدة في تقديم تجربة شخصية ضمن سياقات محددة لعملائها في قطاع الأعمال، وستقدم واجهات برمجة تطبيقات للاتصالات موثوقة وقابلة للتخصيص بدعمٍ من «فوناج» للمؤسسات في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والنقل والسيارات والتعليم والقطاعات الحكومية.

وتزود منصة «فوناج» للاتصالات الشركات بالقوة والمرونة اللازمة من خلال دمج قنوات متعددة، من ضمنها حلول الاتصالات الرسائل والصوت والفيديو - في تطبيقاتهم ومنتجاتهم وتدفقات أعمالهم لتعزيز إنتاجية الموظفين والتفاعل مع العملاء على نطاق واسع وتحقيق نتائج أعمال أفضل.

وقال سلفادور أنغلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة «اتصالات»: «ليس جديداً على شركة «اتصالات ديجيتال» أن تكون في طليعة الشركات التي تطرح أفضل الممارسات العالمية في المنطقة من خلال الحلول المتقدمة وإبرام الشراكات مع الجهات الرائدة في القطاع. ونفخر بكوننا شريكاً استراتيجياً لشركة «فوناج» وتزويد عملائنا في الإمارات بإمكانية الوصول إلى منصة «فوناج» للاتصالات لتمكينهم من تعزيز إنتاجية الأعمال والتفاعل مع العملاء».

ومن جهته، قال غييوم كالو، نائب الرئيس العالمي لشركاء واجهة برمجة التطبيقات في «فوناج» : «غيرت جائحة «كوفيد19» طريقة إنجاز الأعمال بشكل جذري وسرعت وتيرة التحول الرقمي للمؤسسات حول العالم. ويجب أن تعتمد الشركات على التكنولوجيا لابتكار حلول جذرية من شأنها توفير اتصالات افتراضية وتقديم الخدمات عن بُعد لتلبية توقعات العملاء ومطالب المواطنين، ونحن سعداء بالتعاون مع «اتصالات ديجيتال» لتمكين عملائها من القيام بذلك».

وتُسهل واجهات برمجة التطبيقات من «فوناج» على الشركات بناء حلول لتحقيق تغييرات جذرية في قطاعاتها، وتمكين استمرارية الأعمال، والعمل عن بُعد، والتسليم عن بُعد، للخدمات التي تعتبر ضرورية للغاية في بيئة اليوم. وبفضل شركائها، تُعتبر منصة «فوناج» الركيزة الأساسية للعديد من المشاريع التحويلية البارزة في الشرق الأوسط. وستُثمر شراكة «فوناج» مع «اتصالات ديجيتال» عن تقديم أفضل تجربة عملاء للشركات التي تتطلع إلى تجديد مسيرة تفعلها مع عملائها.

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