«ماندارين أورينتال جميرا دبي» يستضيف مطعم سابليموشن

المصدر: دبي- البيان

يستضيف فندق ماندارين أورينتال جميرا دبي، مطعم سابليموشن، القادم من إيبيزا، لتجربة مذاقات تُثري جميع الحواس، وسط أجواء من الفخامة، وذلك خلال الفترة من 4 نوفمبر 2021، وحتى 4 فبراير 2022.

وتم افتتاح مطعم سابليموشن الشهير في جزيرة إيبيزا، في عام 2014، وأصبح مُنذ ذلك الحين على رأس تصنيفات الطهو في العالم. والتجربة فكرة من أفكار الشيف الشهير باكو رونسيرو، رئيس الطُهاة ومالك مطعم باكو رونسيرو في مدينة مدريد، الحائز على نجمتي ميشلان، بالتعاون مع المُدير الإبداعي، إدواردو غونزاليس من فيجا فاكتوري.

وتجمع التجربة المميزة بين التذوق وفن الطهو، والتكنولوجيا الصوتية والبصرية، وتتضمن استعراضاً مدته ساعتين، مكوناً من 10 جولات مدهشة، تتغير مع كل محطة تذوق، والتي يتمُ تجهيزها بأفخر أنواع المأكولات العالمية.

ويشمل العرض الممتع، شاشات مُخصصة للعروض الضوئية بزاوية 360 درجة، تُثير حواس رواد المطعم، بدايةً من الجدران، وحتى الطاولة، ما يحول غرفة تناول الطعام إلى مسرح حي، والعاملين فيها إلى ممثلين، والضيوف المحظوظين إلى نجوم. وتتسع كل طاولة في مطعم سبليموشن لـ 12 شخصاً فقط، تتُيح لهم المرور بمحطات تذوق عالمية مميزة.

يُمكن للضيوف الاستمتاع بهذه التجربة، مقابل 5000 درهم للشخص الواحد، أو بإمكانهم دمجها مع كل المميزات التي يُقدمها منتجع ماندارين أورينتال الفاخر، وذلك من خلال حجز باقة جناح تجربة سابليموشن، بسعر يبدأ من 19000 درهم لليلة الواحدة، وتتضمن: تجربة سابليموشن لشخصين، خدمات النقل من وإلى المطار، في سيارة تيسلا – إكس، الإقامة في جناح فاخر، مع إطلالة على البحر، أو أفق دبي المتلألئ، هدايا ترحيبية من إعداد الشيف باكو رونسيرو، مع وجبة إفطار يومية في مطعم ذا باي، أو في جناحك الخاص، علاج سبا أورينتال إيسنس لمدة 60 دقيقة، لشخصين، للاسترخاء التام.

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