«المسك» منصة إماراتية لدعم رواد الأعمال

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أطلقت الإماراتية نورة فكري مشروعاً لدعم العديد من رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشباب والفتيات والسيدات.

وأوضحت أن المشروع هو منصة إلكترونية تجمع رواد الأعمال والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الأسر المنتجة من جميع أنحاء الدولة ومن خارجها، تحت مظلة ومنصة واحدة عبر الإنترنت تحمل اسم «المسك»، وذلك بهدف تسهيل الأعمال التجارية، وإيجاد فرص للشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشروعات لتحقيق طموحاتهم.

وأفادت نورة فكري وهي خريجة جامعة زايد، أن الفكرة جاءتها خلال جائحة كورونا، حيث افتتحت عقب تخرجها في 2017، شركة لتنظيم الفعاليات والمناسبات والمعارض، إلا أن تداعيات الجائحة تسببت في إيقاف عملها ففكرت في تطويرها لتصبح منصة رقمية تستجيب لاحتياجات السوق والأعمال بمختلف أحجامها.

وأشارت نورة فكري التي يقودها طموحها إلى العالمية، إلى أنها تهدف من خلال مشروعها إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنامية والأسر المنتجة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي من جهة وصولاً إلى النمو المستدام والشامل.

دعم لامحدود

وثمنت الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمشاريع الشباب ولتأسيس المشاريع الصغيرة المتوسطة، مشيدة بالرؤى والجهود الوطنية في هذا المجال بما يؤكد دور الشركات الناشئة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وثمنت أيضاً الدعم الكبير الذي وجدته من والدها الذي ساندها في رحلتها سواء التعليمية أو في إنشاء مشروعها عبر النصائح المستمرة والتشجيع الدائم.

وأكدت أن «المسك» التي تستهدف بحلول نهاية 2022 دعم أكثر من 25 ألف شركة تحت مظلتها، تسهم في تحفيز وتشجيع رواد الأعمال على تطوير أعمالهم، مشيرة إلى أن أهم أهدافها هو تشجيع روح المبادرة، وتسليط الضوء على الدور المهم، الذي يقوم به رواد الأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضافت أن المنصة تعد خطوة مهمة أيضاً لدعم المشاريع المنزلية لربات البيوت والأرامل والمطلقات. ويمكن تحميل تطبيق «المسك» عبر متاجر تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية المتوفرة في «أندرويد» و«آبل».

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