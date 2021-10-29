سوق دبي يواصل مكاسبه للأسبوع الثالث

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بانطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث والتي فاقت أغلبها التوقعات خصوصاً في القطاع المصرفي.

وصعد سوق دبي 0.13% أو ما يعادل 3.8 نقاط ليغلق عند 2861.13 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك 0.89% والنقل 1.2% والصناعة 3.92% والتأمين 1.67%، فيما انخفض قطاع العقار 0.17% والاستثمار 1.49% والاتصالات 3.3% والخدمات 1.63%.

وصعد سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.1% مع ارتفاع صافي أرباح البنك بنهاية سبتمبر إلى 7.3 مليارات درهم بنسبة نمو 29%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وزاد سهم «دبي الإسلامي» 0.6% مع إعلان البنك استمرار النمو القوي والمستدام في الربحية، مدفوعاً بالإدارة المدروسة للتكاليف، وخفض مخصصات انخفاض القيمة، ليصل إلى 3.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولىت من العام الجاري.

في المقابل، انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.05% توازي 3.7 نقاط ليقفل عند 7872.5 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك 0.29% والعقار 0.01% والاستثمار 1.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات 0.55% والتأمين 0.19% والطاقة 0.75%.

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