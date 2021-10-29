«موديز» تؤكد الجدارة الائتمانية لـ 8 بنوك إماراتية

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبّتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لـ8 بنوك إماراتية، وهي «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «دبي التجاري»، «دبي الإسلامي»، «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، «المشرق»، «الفجيرة الوطني»، و«رأس الخيمة الوطني».

وبحسب تقرير أصدرته «موديز» أمس، ثبّتت الوكالة أيضاً التقييمات الائتمانية الأساسية والتقييمات الائتمانية الأساسية المُعدّلة للبنوك الثمانية المذكورة أعلاه.

وفي الوقت نفسه، أعلنت «موديز» في تقريرها عن تغيير نظرتها المستقبلية للبنوك الثمانية فيما يتعلق بودائعها وجدارتها الائتمانية على المدى الطويل، متى كان ذلك قابلاً للتطبيق من سلبية إلى مُستقرة.

وأكد التقرير أن المُحرك الأساسي الذي دفع «موديز» إلى تثبيت التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الثمانية هو رأيها أن بنوك الإمارات عموماً بدأت تتعافى من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة، وهو ما من شأنه أن يدعم المقومات المالية الأساسية لهذه البنوك، وبصفة خاصة الربحية، الرسملة، والسيولة، موضحاً أن تثبيت التصنيف الائتماني يُراعي أيضاً حزمة الدعم التي قدمها مصرف الإمارات المركزي لبنوك الدولة عند بدء تفشي الجائحة، وهو ما دعم اقتصاد الدولة. وبالتبعية، ساعد البنوك في التخفيف من حدة التدهور في جودة القروض التي تمنحها، بسبب تداعيات الجائحة.

وتوقع التقرير أن تشهد مستويات الربحية لدى بنوك الإمارات تعافياً في ضوء خفض مخصصات الديون المعدومة وارتفاع نسبة صافي دخول البنوك إلى أصولها الملموسة خلال النصف الأول من 2021 لتصبح حوالي 1%، بالمقارنة مع 0.8% فقط على مدار 2020، مضيفاً أن هذه التغيرات الإيجابية ستدعم أيضاً رسملة بنوك الإمارات، والتي من المتوقع لها أن تبقى مستقرة عند مستواها القوي الحالي، حيث قُدرت نسبة الأصول المُشتركة الملموسة إلى الأصول المُرجّحة بالمخاطر في يونيو 2021 بنحو 13.8%.

وتوقع التقرير أن تبقى السيولة الاحتياطية لدى بنوك الإمارات قوية أيضاً، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى الأصول الإجمالية لدى بنوك الدولة 37% في يونيو 2021.

وأخيراً ذكرت «موديز» في تقريرها أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنوك الثمانية من سلبية إلى مستقرة مدعوم بتوقعات الوكالة أن يستمر التعافي في البيئة التشغيلية لبنوك الدولة عموماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز