«ديوالي» يطلق عروضاً مميزة في دبي

المصدر: دبي- البيان

يقدم مهرجان الأضواء «ديوالي» مجموعة من العروض الترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المشاركة بما يتيح الفرصة أمام المتسوقين لشراء منتجات مميزة بأسعار منافسة.

ويعد مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحد الأحداث الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تساهم جميعها في تنشيط قطاع التجزئة في دبي بمشاركة العديد من الشركاء في القطاع الخاص. وهو وقت مثالي لخوض تجربة تسوق فريدة والاستمتاع بالعروض الترويجية المتنوعة في أنحاء المدينة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يساهم مهرجان الأضواء (ديوالي) بتنشيط قطاع التجزئة في دبي، ويتزامن ذلك مع الزخم الذي يحدثه معرض إكسبو 2020 دبي، وتقدم مراكز التسوق والمحلات التجارية الكثير من العروض الترويجية المميزة خلال هذه المناسبة السنوية لإتاحة المجال أمام المتسوقين لشراء احتياجاتهم وكذلك الهدايا التي يرغبون بتقديمها لأحبائهم، لاسيما ونحن نقترب من موسم الأعياد، حيث يعد هذا هو الوقت المثالي للبدء بالتسوق للمناسبات الخاصة».

ويحتفل فستيفال بلازا في جبل علي بمهرجان الأضواء من خلال منح المتسوقين الهدية التي يختارونها. ويمكن للزوار الحصول على بطاقة هدايا فستيفال سيتي مولز مجاناً عند تنزيل تطبيق فستيفال ريواردز. علماً بأن العرض يسري حتى يوم السبت 13 نوفمبر المقبل.

ومن جهته يقدم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من العروض الترويجية الرائعة احتفالاً بمهرجان ديوالي، سواء في المتاجر أو في سوق رايب باي ذا باي. وسيقدم هذا السوق المسائي عدداً من العروض الخاصة بمهرجان الأضواء، ما يجعله الوجهة المثالية للاستفادة من العروض والاستمتاع بالإطلالة الخلابة لخور دبي. وسيحصل زوار دبي فستيفال سيتي مول على فرصة للدخول في سحب للفوز بسيارة هوندا أكورد إي إكس تربو 2021 عند إنفاق 300 درهم فأكثر. فيما تستمر الاحتفالات حتى يوم السبت 13 نوفمبر.

ويحتفل ذي بوينت في جزيرة النخلة جميرا بمهرجان ديوالي هذا العام من خلال عرض مذهل لنافورة النخلة على أنغام موسيقى من بوليوود. ويمكن للزوار أيضاً الحصول على تخفيض 25 % في عدد من المطاعم المتواجدة هناك.

ويقدم سيتي سنتر ديرة للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم فرصة ربح قلادة ذهبية من «جوهرة» أو 100000 نقطة شير. علماً بأن العرض يسري من الخميس 28 أكتوبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

وبالشراكة مع قرقاش للسيارات، يقدم ابن بطوطة مول للمتسوقين فرصة ربح سيارة GAC GS4 جديدة. حيث سيحصل المتسوقون على بطاقة للدخول في السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في جميع المتاجر الموجودة داخل المول. ويسري العرض من يوم 29 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.

وتتألق دبي خلال مهرجان الأضواء مع فعالية «ديوالي ومدينة الذهب»، التي تقدم لسكان المدينة وزوارها مجموعة من الهدايا الذهبية المجانية مع عمليات شراء مختارة، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 50 بالمئة، وأيضا عدم احتساب سعر «المصنعية» على مجموعة مختارة من المجوهرات. وبدأت الحملة يوم الخميس 21 أكتوبر وتستمر حتى 6 نوفمبر.

وتحتفل أيكيا بمهرجان الأضواء من خلال مجموعة أروماتيسك المستوحاة من الثقافة الهندية، والتي تشمل الأضواء، والشموع، والمصابيح التي تضفي لمسة مميزة على أجواء المنزل. وقد استوحى مصممو هذه المجموعة من أيكيا أعمالهم من المنازل والأحياء الهندية المليئة بالألوان، حيث تعكس كل قطعة ضمن هذه المجموعة أجواء الضيافة الهندية الأصيلة. وتتوفر هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود لدى متاجر أيكيا بدءاً من 28 أكتوبر حتى 4 نوفمبر.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاحتفال بأجواء مهرجان الأضواء هذا العام مع مجموعة مميزة من الديكورات والمفروشات وحلول الإضاءة التي يقدمها مهرجان هوم بوكس لهدايا ديوالي! حيث تقدم متاجر هوم بوكس تخفيضات 40 % على جميع المنتجات ضمن مجموعة ديوالي لهذا العام. وتشمل المجموعة الطاولات المركزية المزخرفة، والوسائد الملونة وأغطيتها، والأضواء، وحوامل الشموع وغيرها من الإكسسوارات المنزلية الرائعة، فيما يسري العرض حتى 13 نوفمبر.

ويقدم متجر باث آند بودي ووركس إصداراً خاصاً من الشموع بمناسبة مهرجان الأضواء، بالإضافة إلى عروض رائعة على نوعيات محددة من الشموع، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على شمعتين مقابل 149 درهماً فقط.

ويقدم ماركت الواجهة البحرية العديد من الأنشطة بهذه المناسبة من 28 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، حيث سيتألق بالأنوار على مدار الأسبوع. ويمكن للزوار الاستمتاع بفقرات الموسيقى الحية لأفضل أغاني بوليوود، بالإضافة إلى تجربة التسوق الفريدة في أكشاك ديوالي وورش عمل للأطفال والمشاركة في تصميم التحف الفنية في معارض فنون الرانجولي. وسيحظى كل من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي والهاشتاج #DiwaliatWFM بفرصة ربح قسائم بقيمة 500 درهم من ماركت الواجهة البحرية.

ويمكن للمتسوقين الحصول على تخفيض 40 % على مجموعة مختارة من المنتجات طوال مهرجان الأضواء مع عرض تخفيضات يونايتد نود في ديوالي، والذي يشمل مجموعة من الأحذية الرجالية والنسائية الرائعة. وتستمر تخفيضات يونايتد نود حتى 13 نوفمبر.

ويحتضن فندق دابل تري باي هيلتون كرنفال رواز للموضة في ديوالي، والذي يضم أكثر من 60 عارضاً يقدمون مجموعة من الملابس والإكسسوارات المنزلية والمجوهرات وألعاب الأطفال، ما يجعله وجهة مميزة للحصول على جميع الهدايا الخاصة بمهرجان الأضواء. ويستمر كرنفال رواز للموضة من الساعة 11 صباحاً وحتى 8 مساء 30 أكتوبر.

ويمكن لسكان دبي وزوارها بدء الاستعدادات للاحتفال بمهرجان ديوالي القادم مع رحلة تسوق إلى ديوالي داماكا غراند ميلا التي تقدم للزوار مجموعة ضخمة من العارضين من الهند، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة بما يمكنهم من الحصول على أفضل المنتجات والهدايا الخاصة بمهرجان ديوالي، والتي تشمل الديكورات المنزلية، والملابس الهندية التقليدية، والمصنوعات اليدوية، وحقائب اليد، وملابس الأطفال، والحلي، إلى جانب النقش بالحناء، والأنشطة الخاصة بالأطفال والكبار. وتقام الفعالية من 11 صباحاً وحتى 9 مساءً 29 أكتوبر.

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