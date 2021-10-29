طرح شركة مملوكة لـ«مبادلة» للاكتتاب في «ناسداك» الأمريكية

المصدر: نيويورك - البيان

أعلنت «غلوبل فاوندريز»، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في سوق ناسداك للأوراق المالية «ناسداك» بالولايات المتحدة، حيث بدأ فعلياً تداول السهم تحت الرمز «GFS».

وأعلنت الشركة عن طرح 55 مليون سهم عادي، ما يعادل 10 % من أسهمها، للاكتتاب العام، بسعر طرح أولي بلغ 173.6 درهماً (47 دولاراً) للسهم الواحد، لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند طرحها، ما يعادل 95.5 مليار درهم (26 مليار دولار أمريكي). وقد بلغ حجم الطلب على الاكتتاب، ما يقارب أربعة أضعاف ونصف عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب، وضمت قائمة أوائل المكتتبين في الأسهم كبرى الشركات الاستثمارية العالمية، مثال فيديلتي، بلاك روك، كوش، كولومبيا، كوالكم وسلفر ستون.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار: «أسست مبادلة شركة غلوبل فاوندريز في عام 2009، تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي، وقيادة دولة الإمارات، بشأن أهمية الدور الذي ستلعبه أشباه الموصلات في صناعة المستقبل. واليوم، وبعد 12 عاماً من تأسيس الشركة، أصبحت أشباه الموصلات ركيزة أساسية في حياتنا، فهي موجودة في جميع الأجهزة التي نستخدمها لتسيير حياتنا والقيام بأعمالنا. وقد أصبحت تطبيقاتها من ممكنات تقدم البشرية التي يحتاجها العالم في المستقبل.

«ونشكر الجهود المخلصة من مجلس إدارتنا، وفريق الإدارة التنفيذية، وموظفي مبادلة وغلوبل فاوندريز، الذين عملوا بعزم، لتحقيق هذه الرؤية، والوصول إلى هذه اللحظة المهمة، المتمثلة في إدراج غلوبل فاوندريز في ناسداك. وستواصل الشركة إنتاج وابتكار التكنولوجيا التي يحتاجها العالم».

وتعد غلوبل فاوندريز، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات. ولديها 15 ألف موظف يعملون في عدة دول، في 3 قارات، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وسنغافورة.

وتعمل الشركة على تصنيع أشباه الموصلات المعقدة، التي تتوفر لمليارات الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث تعد أشباه الموصلات، الجزء الأساسي والأهم للعديد من التقنيات التي نعتمد عليها جميعاً في حياتنا اليومية، بما في ذلك الرقائق المستخدمة في أجهزة الهواتف المحمولة، وشاشات العرض، والأجهزة الذكية، وكذلك السيارات.

وكوّنت غلوبل فاوندريز شراكات استراتيجية عميقة مع أكثر من 200 عميل، من بينهم بعض من أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم. حيث يستخدم هؤلاء العملاء الرقائق التي تنتجها غلوبل فاوندريز، لجعل منتجاتهم أكثر ذكاءً وبديهية، وأكثر اتصالاً وأماناً، وأكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة.

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