«اتصالات» تستكمل الاستحواذ على اتصالات للاستثمار شمال أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» استكمالها بنجاح عملية الاستحواذ على حصة صندوق أبوظبي للتنمية في شركة «اتصالات» للاستثمار في شمال أفريقيا البالغة 8.7%، لترتفع بذلك ملكيتها إلى 100%.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن القيمة النهائية للصفقة بلغت 1.86 مليار درهم ما يعادل 507 ملايين دولار تم تمويلها من خلال قرض مصرفي، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذا الاستحواذ في القوائم المالية للمجموعة اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن اتصالات للاستثمار في شمال أفريقيا تمتلك سوسيتي ديبار تيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن «إس. بي. تي» والتي بدورها تمتلك حصة في مجموعة «ماروك تليكوم».

وذكرت «اتصالات» أن هذا الاستحواذ سيؤدي إلى زيادة الملكية الفعلية لمجموعة اتصالات في «ماروك تليكوم» من 48.4% إلى 53%.

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