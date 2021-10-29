«جلفار» تبحث سبل تطوير التعاون مع التشيك

المصدر: رأس الخيمة – البيان

استقبلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر شركات التصنيع الدوائي في الشرق الأوسط وأفريقيا في مقرها الرئيسي بإمارة رأس الخيمة، وفداً رسمياً من اتحاد لمواطني تشيكوسلوفاكيا، تم إنشاؤه حديثاً تحت إشراف سفارة جمهورية التشيك في الإمارات.

واستهدفت الزيارة إلى بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين جمهورية التشيك والإمارات في إطار برنامج Open Gate، الذي أطلقته التشيك بهدف خلق فرص تعاونية واستثمارية مشتركة واعدة في الإمارات.

وأوضح أحمد الخطيب، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «جلفار» أن الزيارة جاءت تماشياً مع تطلعات جلفار المستقبلية لبناء شراكات تجارية جديدة على المستوى العالمي، وكجزء من أنشطة اتحاد مواطني جمهورية التشيك وأعضاء مجموعة EWIC لإنشاء منتدى أعمال فعال مع غرفة رأس الخيمة والشركات المحلية في الإمارة واستكشاف فرص التعاون في العديد من المجالات مثل، مجالات حماية البيئة والاستدامة والتقنيات الحديثة في التصنيع والأتمتة وتحسين عمليات التحكم وبراءات الاختراع الفريدة الأخرى.

وأضاف: سعدنا باستقبال وفد اتحاد مواطني تشيكوسلوفاكيا، ونتطلع إلى أن نكون جزءاً فعالاً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيداً بدور برنامج Open Gate الاستثماري الذي أطلقته التشيك كونه يُمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك ومشاركة التقنيات الجديدة من التشيك بين شركائها الحاليين والمحتملين في الإمارات، وتحديداً في إمارة رأس الخيمة.

حضر الاستقبال عرفان نبي شيخ مدير إدارة الأعمال القارية في جلفار، وترأست الوفد الوفد المونسنيور كاترينا نوفاكوفا الرئيس التنفيذي لاتحاد مواطني تشيكوسلوفاكيا. وحظي الوفد بفرصة التعرف على منشآت التصنيع الحديثة الخاصة في جلفار، ومن ضمنها مصنع جلفار 6 ومنشأة التكنولوجيا الحيوية المتطورة والأولى من نوعها من في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما استمع الوفد لعرض تفصيلي حول التقنيات الحديثة، التي تم تطبيقها بنجاح في جميع منشآت تصنيع «جلفار».

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