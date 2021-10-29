تدريب وهمي على تسرب بقعة زيت في ميناء جبل علي

المصدر: دبي ـ البيان

أجرت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة متمثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة تدريباً وهمياً ناجحاً على التعامل مع تسرب بقعة زيت في ميناء جبل علي بدبي، وذلك ضمن أهدافها الرامية إلى الحفاظ على البيئة عبر تعزيز الجاهزية الخاصة بمواجهة الطوارئ والأزمات في منطقة الميناء.

وأشار سالم الحمادي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة إلى أن التدريب جاء في إطار سلسلة من التدريبات والتمارين المستمرة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لقياس مدى الاستعداد ورفع حالة الجاهزية، وتقييم سرعة الإجراءات المتخذة المتعلقة بالبيئة والسلامة في مثل هذه الظروف، والمدة الزمنية للاستجابة والإمكانات المتوافرة، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على نقاط التحسين والتطوير.

وأوضح أن سيناريو التدريب الوهمي يتمثل في حدوث حالة تسرب يقدر حجمها بحوالي 200 إلى 300 لتر في مياه الميناء، وعلى الفور قامت فرق العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التلوث البحري من خلال دراسة العوامل البحرية، وحصر البقعة الزيتية واحتوائها ومعالجتها للسيطرة على التسرب وعدم انتشار رقعة التلوث.

وأشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات المشاركة في التدريب الوهمي، مؤكداً أهمية تنفيذ هذه التدريبات للوقوف على مدى استعداد جميع الفرق وتهيئتهم بسبل احتواء الحوادث المشابهة، وتعزيز قنوات الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يضمن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية.

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