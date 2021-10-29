شراكة بين «ياه كليك» و«آي سات أفريكا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» قيام الشركة التابعة لها «ياه كليك» لحلول البيانات، بعقد شراكة استراتيجية مع شركة «آي سات أفريكا» لتوسيع نطاق حلولها المخصصة للشركات في نيجيريا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشرق أفريقيا.

ومن خلال الشراكة الجديدة ستقوم شركة «آي سات أفريكا»، وهي مشغل لشبكات الاتصالات في 12 سوقاً أفريقية، بتقديم حلول الاتصال بالإنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى التطبيقات المكتبية، وأنظمة التحكم الإشرافي واكتساب البيانات، وخدمات الإنترنت في المواقع النائية مثل المناجم. وسيتم توفير حلول الاتصالات بواسطة أقمار «ياه كليك» الصناعية عالية الإنتاجية عبر النطاق الترددي Ka لحلول الإنترنت الفضائي السريع، مع خطط خدمة تصل سرعتها إلى 100 ميغا بت في الثانية، حتى في المواقع النائية.

وقال فرهاد خان، الرئيس التنفيذي لشركة «ياه كليك»: هذه الشراكة خطوة مهمة أخرى في خططنا لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في جميع أنحاء أفريقيا. وفي ظل حضورنا القوي في هذه البلدان، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز وصولنا إلى الأسواق غير المخدّمة. ونتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى توسيع نطاق الاتصال بالإنترنت للأشخاص والشركات على امتداد القارة الأفريقية.

وتشمل الشراكة الجديدة عدة أسواق أفريقية مهمة، وتسلّط الضوء على التزام «الياه سات» بتقديم خدماتها في المواقع التي تعمل فيها الاتصالات كعامل تمكين أساسي. ومن المتوقع أن تحقق إيرادات خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة نمواً سنوياً إجمالياً بنسبة 15.8 % في أفريقيا بين عامي 2020 و2029، كما يؤكد دخول شركة «آي سات أفريكا» في هذه الشراكة على الفرص الهائلة التي توفرها السعة الفضائية للأقمار الصناعية عالية الإنتاجية (HTS) في القارة الأفريقية، خصوصاً فيما يتعلق بالمرونة في تلبية الطلب المرتفع على تطبيقات هذه الاتصالات المختلفة، مثل ربط الشبكات والاتصالات اللاسلكية المجتمعية.

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