«إنفور» تستحوذ على «لايت هاوس سيستمز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إنفور» المتخصصة في مجال حوسبة السحاب، استحواذها على شركة «لايت هاوس سيستمز»، المزوّد لبرامج أنظمة تنفيذ التصنيع في ميدان التصنيع الذكي. ويتميز المنتج الرئيس للشركة Shopfloor-Online، بقدرته على مساعدة الشركات في إدارة وتحسين عمليات التصنيع عبر الإنتاج.

وقال كيفن ساميولسون، الرئيس التنفيذي لدى شركة «إنفور»: «حلول تنفيذ التصنيع MES، تلعب دوراً جوهرياً بالنسبة لمؤسسات التصنيع الراغبة في ضمان توفّر البيانات، والاطلاع بصورة فورية عبر مختلف عمليات المصنع. فإن دمج هذه الإمكانات مع حلولنا المخصصة لإدارة موارد المشاريع، سوف يساعدنا في تقديم حلول أفضل لمؤسسات التصنيع، لا سيما تلك التي تتطلع إلى رقمنة عملياتها وتنمية أعمالها. وتم إدراج الشركة ضمن القائمة التي شملها تقرير «ماجيك كوادرانت»، من «غارتنر» لعام 2021، والخاص بأنظمة تنفيذ عمليات التصنيع.

وتم استكمال إجراءات صفقة استحواذ «إنفور» على شركة «لايت هاوس سيستمز»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

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