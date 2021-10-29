«تير» تجمع 200 مليون دولار في جولة تمويلية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «تير»، المزوّد لخدمات التنقل المصغّر، التي دخلت السوق الإماراتي في 2020، إغلاق أولى جولاتها التمويلية، ضمن السلسلة «دي» بقيمة 200 مليون دولار.

وفي إطار عمليات موسَّعة لزيادة رأس المال والتسهيلات الائتمانية، تولّى قيادة الجولة التمويلية، المستثمرون السابقون، صندوق رؤية 2 التابع لسوفت بنك، ومبادلة للاستثمارات المالية، إلى جانب مستثمرين جدد، من بينهم إم آند جي للاستثمارات، أحد صناديق التمويل الأخضر، وماونتن بارتنرز، إحدى الشركات القابضة للاستثمارات العالمية المتنوعة. ويزوّد هذا التمويل، شركة «تير» بالموارد الإضافية اللازمة لتحقيق مهمتها الرامية إلى «تغيير التنقّل إلى الأفضل»، عبر توفير حلول التنقل الأكثر أماناً وكفاءة واستدامة في السوق.

وتعتزم شركة «تير» TIER، استخدام التمويل في تنفيذ عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، مع توسيع رقعة تغطيتها الدولية في أسواق النمو الإستراتيجي. وستستثمر شركة «تير» أيضاً، في توسيع نطاق أسطولها متعدد الخيارات في أوروبا والشرق الأوسط، ومواصلة نشر شبكة «تير» للطاقة المبتكرة، وهي شبكة من محطات شحن البطاريات التي تستضيفها الشركات المحلية.

وقال عامر علايلي مدير شركة مبادلة للاستثمارات المالية، أوروبا: بدءاً من فرعها في دبي، وانتهاءً بمقرها الرئيس في برلين، استطاعت «تير» أن تعزز من مكانتها، كشركة رائدة في قطاع التنقل المصغّر في أوروبا، بسرعة ملحوظة، علاوة على التزامها بالاستدامة، الأمر الذي يميّزها عن منافسيها في هذا المجال. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة شركة «تير»، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع لورانس وفريقه خلال السنوات المقبلة.

تتمتع شركة «تير»، بتقييم قيمته ملياري دولار، وجمعت الشركة حتى الآن إجمالي 660 مليون دولار عبر تمويل الأصول والتسهيلات الائتمانية.

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