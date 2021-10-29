شراء أجنبي على أسهم البنوك يدعم تماسك الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط تباين أداء المؤشرات الرئيسة، في وقت عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في أسهم البنوك، بعد تسجيلها أرباحاً فصلية قوية في الربع الثالث، فاقت التوقعات.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.24 %، تعادل 18.8 نقطة، ليغلق عند 7872.55 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والطاقة، فيما واصل سوق دبي تماسكه، مع انخفاضه بنحو طفيف بنسبة 0.11 %، تعادل 3 نقاط، ليقفل عند 2861.13 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.07 مليار درهم، موزعة بواقع 1.89 مليار في أبوظبي، و181.5 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 541.7 مليون سهم، منها 407.1 ملايين في أبوظبي، و134.5 مليوناً بدبي، وذلك عبر تنفيذ 13740 صفقة.

سوق دبي

وعزز تماسك سوق دبي، ارتفاع قطاع البنوك 0.25 %، مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.72 %، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.2 %، وصعد قطاع النقل 0.87 %، مدعوماً بارتفاع «العربية للطيران» 1.46 %، و«أرامكس» 0.46 %، فيما استقر «الخليج للملاحة».

بالمقابل، انخفض قطاع العقار 0.59 %، مع تراجع «الاتحاد العقارية» 2.59 %، و«إعمار العقارية» 0.74 %، و«إعمار مولز» 0.5 %، فيما استقر «داماك» و«إعمار للتطوير»، وارتفع «ديار» 0.68 %. ونزل قطاع الاستثمار 1.08 %، متأثراً بتراجع «دبي للاستثمار» 1.16 %، و«سوق دبي المالي» 0.97 %، فيما استقر «شعاع».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 47.3 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 26.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 19.5 مليوناً. وحقق «الفردوس» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.71 %، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 %.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي، نمو قطاع البنوك 0.08 %، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.11 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.34 %، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.24 %. وزاد قطاع الاتصالات 0.66 %، على وقع نمو «اتصالات» 0.63 %، و«الياه سات» 1.86 %. ونما قطاع الاستثمار 0.17 %، بعد صعود «العالمية القابضة» 0.69 %، واستقرار «الواحة كابيتال»، فيما انخفض «إشراق» 0.62 %، و«ألفا ظبي» 1.12 %.

ونزل قطاع العقار بنسبة 0.36 %، بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.14 %، بعد صعود «أدنوك للتوزيع» 0.47 %، و«طاقة» 0.81 %، فيما انخفض «أدنوك للحفر» 0.67 %، واستقر «دانة غاز».

وتصدر «الدار» النشاط، مستقطباً 520.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 318.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 305.2 ملايين. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع، بنسبة 6.13 %، فيما كان «مجموعة الشارقة» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.85 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه الأجانب والعرب نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 44.9 مليون درهم، فيما مال المواطنون والخليجيون نحو التسييل، بينما في دبي، مال الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 20.4 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون نحو البيع.

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