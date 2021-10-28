«أراضي عجمان» تعقد ورشة لشرح سياسات وآلية المزادات العقارية

المصدر: عجمان - (البيان)

عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ورشة تعريفية بآلية المزادات العقارية، حضرها المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام الدائرة ورجال أعمال ومستثمرون وممثلو شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية.

وقال المهندس عمر المهيري إن الورشة جاءت لشرح سياسة المزادات العقارية واستعراض أهم وأبرز مهام «لجنة مزادات عجمان» التي تم تشكيلها بتوجيهات من رئيس الدائرة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي. وتستهدف اللجنة تنظيم عمليات بيع الأراضي والعقارات عبر تبني أساليب عمل متجددة ومبتكرة ترقى إلى مستوى تطلعات المعنيين وتدعم جهود مواكبة التنمية المتسارعة التي تشهدها إمارة عجمان على كافة الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وذكر أن اعتماد آلية جديدة لإقامة المزادات العقارية يأتي في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها الدائرة في سبيل تطوير كافة خدماتها وتعزيز الحلول والأساليب الرقمية المبتكرة وتوسيع نطاق الإبداع في العمل الحكومي بما يضمن خلق تجربة ثرية للمتعاملين ويرفع مستويات الرضا والسعادة لديهم.

ومن جانبه قال يوسف الشامسي رئيس لجنة «مزادات عجمان» إن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عملت على تطوير آلية وسياسة المزادات العقارية بالارتكاز إلى آراء المعنيين وملاحظاتهم القيمة التي رسمت الخطوط العريضة للرؤية والآلية الجديدة المتبعة، مؤكداً أن مشروع مزادات عجمان من شأنه أن يسهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز تنافسية الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاقتصادي بالإمارة.

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