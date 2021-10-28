«الرواد للعقارات» تطرح أراضي للاستثمار بالجداف

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري طرح قطع أراض في منطقة الجداف أمام المستثمرين في قطاعي السكن والضيافة. وتصل المساحة الإجمالية إلى 157 ألف قدم مربعة.

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد: «تأتي عملية طرح الأراضي بهدف خلق منتج عقاري يتماشى مع تغير تركيبة السكان والسياح الوافدين لدبي والتطور التقني الذي يطال بتأثيراته القطاع العقاري بشكل عام. ونسعى إلى إطلاق مشاريع عقارية مبتكرة غير تلك المألوفة بمنطقة الجداف بعد دراسة معّمقة لمعطيات السوق، وفي ظل التطور الرقمي وتغير احتياجات المستثمرين. ونعمل على وضع معادلة عقارية توازن بين موقع الأراضي الاستراتيجي ونوعية المشاريع التي تواكب التطور المتسارع الذي تشهده دبي.

وقال: اختيارنا لمنطقة الجداف وتشجيع الاستثمار فيها، نابع بالدرجة الأولى عن نجاح تجربتنا السابقة في 2014 عندما قمنا بطرح أراض للبيع بهذه المنطقة كمبادرة أولى. وقد تمكنا خلالها من فتح الباب أمام المستثمرين والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لأخذ دورها في تعزيز المشهد العقاري. وهذا ما يثبته الواقع اليوم إذا اطلعنا على قائمة المشاريع التي أنجزت والجاري تنفيذها بالجداف.

وأضاف: أردنا استكمال المسيرة بهذه المنطقة نظراً لأبعادها الاستراتيجية والاستثمارية المربحة على المديين القريب والبعيد. وباعتبارنا شركاء لعملائنا وتهمنا مصلحتهم، فإننا ننصح بها للحفاظ على محافظهم المالية وضمان عوائد استثمارية مجزية لهم من خلالها، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المميز حيث تقع الجداف في محيط المنطقة الأكثر حيوية ونشاطاً في دبي والتي تضم خور دبي، دبي مول، بوليفارد محمد بن راشد، ومنطقة برج خليفة فضلاً عن قربها من منطقة الأسواق القديمة لدبي ومطار دبي الدولي، الذي لا يبعد سوى خمس دقائق عنها.

وشدد على جاذبية البيئة التشريعية العقارية في الدولة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين العقاريين والتي تلعب دوراً في تعزيز حماية حقوقهم الاستثمارية بسوق العقارات في دبي.

وتنشط الرواد للعقارات في مجال التسويق العقاري والوساطة في بيع وتأجير العقارات وتوفر خدمات الاستشارات العقارية وخدمات الإشراف الإداري على العقارات.

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