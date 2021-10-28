دانوب العقارية تطلق مشروع «سكايز» بـ475 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دانوب العقارية، إطلاق مشروع برج سكايز السكني، المصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط، والذي يضم 808 شقق جديدة، و9 منافذ للبيع بالتجزئة، إضافة إلى مرافق ترفيهية، بقيمة تطويرية تتجاوز 475 مليون درهم.

سيتم بناء المشروع في مجتمع أرجان المتكامل في دبي، بالقرب من ميراكل جاردن، التي تقع أمام موتور سيتي ودبي هيلز استيت، ودبي هيلز استيت مول، ما يتيح سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد السريع. وتتوفر الوحدات ميسورة التكلفة، بخطة سداد تبلغ نسبة 1 %، لمساعدة المستخدمين النهائيين على الحصول على مسكن بسهولة.

ثقة

أطلق المشروع رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، بحضور عاطف رحمن مدير وشريك دانوب العقارية، خلال مؤتمر صحافي. ويمثل هذا الإطلاق، أول مشروع عقاري للشركة يتم إطلاقه بعد جائحة كوفيد 19.

وقال رضوان ساجان: يأتي إطلاق مشروع برج سكايز، بعد 18 شهراً من إطلاقنا لمشروعنا الأخير أوليفز، الذي تم بيعه بالكامل من قبل فريقنا، في ذروة جائحة كوفيد 19 العام الماضي.

وبدأ مخزوننا ينفد منذ بداية العام، نتيجة لبيع جميع مشروعاتنا السابقة بالكامل، ما استلزم إطلاق المشروع الجديد. ونحن على ثقة بالغة من بيع المشروع بالكامل بسرعة كبيرة. وأضاف: نستعد لتسليم ثلاثة من مشروعاتنا الجارية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

محفظة الشركة

تتجاوز محفظة تطوير دانوب العقارية مع برج سكايز، 7,000 وحدة بقيمة تطويرية إجمالية، تتجاوز 4.98 مليارات درهم. وقد تم حتى الآن، تسليم ما يقرب من 2,155 وحدة، بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 2.1 مليار درهم، أو ما يقرب من نصف قيمة محفظتها.

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