قمّة الشرق الأوسط للابتكار في الشارقة تبحث ملامح المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية انعقاد هذه القمة المتخصصة بالابتكار ونقل التكنولوجيا، وألقى معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، كلمة ركز فيها على أهمية نقل التكنولوجيا وتطبيقات العمل بمفرداتها. كما شاركت الدكتورة مناهل ثابت، رئيس المنتدى للتنمية المستدامة في أولى جلسات القمة.

وعبر حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادته باستضافة قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا.

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