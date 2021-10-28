100 % إنجاز «تلال مردف»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» إنجاز الأعمال الإنشائية لمشروع «تلال مردف» بنسبة 100% فيما وصلت نسبة الإشغال إلى 50% حيث قامت بتطوير «تلال مردف» شركة دبي للاستثمار العقاري التابعة لدبي للاستثمار.

وتُظهر صور حصرية انتقال السكان إلى «جناين أفنيو» التي باتت تنبض بالحياة، فضلاً عن اكتمال الأعمال في «نسايم أفنيو»، و«الملتقى أفنيو». يفترش المشروع مساحة 4 ملايين قدم مربعة، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي بمحاذاة حديقة مشرف وعلى مقربة من مطار دبي، ويشتمل «الملتقى أفنيو» على مبانٍ سكنية وشقق فندقية وفندق ومساحات التجزئة، بينما خصصت مجمعات «جناين أفنيو» و«نسايم أفنيو» للأغراض السكنية.

يتميز المشروع بتصميمه المميز وهندسته المعمارية المتطورة، وهما العاملان الأساسيان اللذان يبرزان معالم الحياة العصرية فيه، يضاف إليهما جمال الطبيعة المحيطة بمختلف مكوّناته ليوفر لقاطنيه مجمعاً متكاملاً واستثنائياً، لاسيما وأنه يتفرد عن غيره من المشاريع السكنية بالعديد من المزايا والخصائص التي تمنح المقيم هناك كل ما يتمناه في مكان واحد، ويتميز «تلال مردف» بتعدد عروضه لتلبية رغبات مختلف فئات المستثمرين.

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