38.1 مليوناً صافي أرباح شركة سوق دبي المالي بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2021، التي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 38.1 مليون درهم، مقابل 120.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2020.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات قدره 183.1 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى 2021 مقابل 271 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 117.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية

و 65.2 مليوناً من الاستثمارات والإيرادات الأخرى. وانخفضت النفقات بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة 4% إلى 145 مليون درهم مقابل 150.9 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2020.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: سجل إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ارتفاعاً نسبته 15% إلى 392.2 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 14.2%، رغم تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 23.7% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2020 إلى 38.7 مليار درهم.

مستثمرون أجانب

وأضاف: حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم اللافت، إذ استحوذوا على 47.5% من قيمة التداولات بصافي استثمار قيمته 1.3 مليار درهم محصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2021. وعلى المنوال نفسه، بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من التداول 44% بصافي استثمار قيمته 429 مليون درهم محصلة شراء، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة من قِبل المستثمرين المحليين والعالميين في السوق وآفاقه المستقبلية، وما يوفره من فرصٍ.

واستقطب السوق العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد، وقد بلغ عددهم 3799 مستثمراً جديداً، بينهم 467 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية سبتمبر 2021 إلى 849,572 مستثمراً ينتمون إلى 208 جنسيات، وشكل الأجانب 66% من المستثمرين الجُدد (2502 مستثمر)، كما بلغت نسبتهم 81% من المؤسسات الاستثمارية المنضمة للسوق هذا العام (380 مؤسسة استثمارية).

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