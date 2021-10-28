دي إتش إل تطلق أول مركز للابتكار المتنقل في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أطلقت دي إتش إل، المزود الدولي للخدمات اللوجستية، مركز الابتكار المتنقل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، وهو الأول من نوعه وتبلغ مساحته 450 متراً مربعاً في منطقة الخدمات اللوجستية بدبي الجنوب.

ويمتاز هذا المركز بإمكانية تجميعه وفكه بسهولة، ليكون جاهزاً للانتقال إلى الموقع التالي. وسيوفر المركز المتطور، منصة تعاونية للعملاء والشركاء وغيرهم من رواد الفكر للتصدي للتحديات اللوجستية المعقدة، والتعرف إلى أحدث التوجهات في قطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التواصل مع مبتكري القطاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت كاتيا بوش، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ورئيس حلول العملاء والابتكار لدى دي إتش إل: فخورون بترسيخ نهجنا القائم على الابتكار في دبي الجنوب التي تعدّ المحطة الأولى المثالية في المنطقة. ويعتمد نجاحنا المستقبلي على كيفية دعمنا للعملاء في مجال الأعمال والخدمات اللوجستية سريعة التطور. ونتطلع إلى إطلاق الابتكار الذي يركز على العملاء، مع طرح الأفكار الملهمة، وتطبيق منهجيات الابتكار المثبتة لدينا، وذلك لمعالجة التحديات التي يواجهها عملاؤنا في إطار توفير الدعم الكامل لهم، ولشركائنا في المنطقة، لمساعدتهم على مواكبة التطورات والتغييرات بثقة.

من جانبه، قال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: تعد دبي مركزاً للابتكار والتطور المستمر، وتحتفي دائماً بالأفكار الابداعية الملهمة. ويسعدنا أن تكون دبي الجنوب موطنًا لمركز دي إتش إل للابتكار المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا في منطقة الخدمات اللوجستية. ويعد ذلك دلالة على مكانتها الاستراتيجية البارزة كمركز محلي وإقليمي في قطاع الخدمات اللوجستية. ويتماشى مفهوم المركز وتنفيذه المبتكر مع الرؤية الطموحة لدبي الجنوب، والرامية لأن تصبح مركزاً لوجستياً من الجيل المقبل يرتكز على الابتكارات في المنطقة.

سلسلة معارض تقنية

وسيستضيف مركز الابتكار المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا سلسلة مختارة من المعارض المبنية حول التقنيات الرئيسية التي ستشكل قطاع الخدمات اللوجستية في المستقبل، إلى جانب إثبات المفاهيم التي تم تنفيذها بنجاح في عمليات دي إتش إل. وتم تنظيم المعارض لتعكس المتطلبات الفريدة لعملاء دي إتش إل في المنطقة، مع التركيز على التقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحسين العمليات الهندسية الإلكترونية الحيوية، وتحليل البيانات في قطاع سلسلة التوريد والتوأمة الرقمية للمستودعات.

الرابع على مستوى العالم

وهذا المركز هو رابع مركز ابتكار تطلقه شركة دي إتش إل على مستوى العالم بعد مراكزها في شيكاغو بالولايات المتحدة وكولونيا وألمانيا وسنغافورة، وهو أول مركز متنقل بالكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم بناؤه باستخدام المجسمات الجاهزة بعد شحنها إلى دبي في حاويات من ألمانيا، ليتم تجميعه في الموقع في دبي الجنوب، ومن المتوقع أن يظل المركز في دبي حتى 2022 على أن يتم نقله إلى قطر، محطته التالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أيضاً أن يتابع المركز تنقله حتى 2027.

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