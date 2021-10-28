«دافزا» تبحث آفاق التعاون مع مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

بحثت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، آفاق التعاون المستقبلي وسبل الارتقاء بمستويات التبادل الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وذلك مع وفدٍ من مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية، في إطار زيارة رسمية للوفد إلى المنطقة الحرة.

استقبل الوفد الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وآمنة لوتاه مساعد المدير العام، في حين ترأس الوفد الكوري الجنوبي مون بيونج جون قنصل عام كوريا الجنوبية في دبي، وضم تشوي يونغ شون نائب القنصل العام، وسونغ إيل آهن رئيس بعثة مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية الجنوبية.

واطلع الوفد على عرضٍ عن البنية التحتية والمرافق عالمية المستوى التي توفرها المنطقة الحرة بالقرب من مطار دبي الدولي وتجعلها قاعدة مثالية للمتعاملين والشركات الأجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية واقتصادية وحيوية لأداء الأعمال. وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: استعرضنا خلال الاجتماع مع الوفد الكوري مكانة دبي بشكل عامٍ البارزة والمنطقة الحرة بمطار دبي بشكلٍ خاص، وما توفره المنطقة الحرة من فرصٍ استثمارية للشركات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون.

كوميرسيتي وتريدلينغ

استمع الوفد الكوري إلى عرضٍ عن دبي كوميرسيتي، و«تريدلينغ»، السوق الإلكترونية سريعة النمو، وشملت الزيارة الاطلاع على الدور الذي توفره المنظمة العالمية للمناطق الحرة للمناطق الأعضاء في التنسيق بين الأعضاء وإجراء البحوث والندوات والدراسات المشتركة، وتنظيم ورش العمل وخلق الفرص وتبادل الأفكار.

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