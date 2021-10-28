«اتصالات» تؤكد أهمية تحقيق الاستدامة عبر المدن الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكد المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، أن تمكين الابتكار والتطور من خلال التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والخاصة والأوساط الأكاديمية والمواطنين أمر ضروري للغاية، مع توفر بنية تحتية موثوقة باعتبارها الركيزة الأساسية لبرامج التحول الوطنية الرئيسة التي تحفز النمو الاقتصادي وتوجيه المدن الذكية نحو مستقبل مستدام.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في قمة فوربس للابتكار المستدام 2021 التي عُقدت في موقع إكسبو 2020، بحضور مجموعة من القادة العالميين لمناقشة الركائز المختلفة المطلوبة لتحقيق الابتكارات المستدامة التي تتصدر أجندة تطوير المدن الذكية.

وقالت خلود العميان، رئيسة التحرير في فوربس الشرق الأوسط والرئيسة التنفيذية لدار الناشر العربي: بالنظر إلى أهمية البنية التحتية للاتصالات التي باتت ذات دور حاسم في التحول الرقمي، فقد بذلت «اتصالات» جهوداً هائلة لتأمين الجاهزية الرقمية وتمكين المجتمعات الذكية، وهو الدور الذي ينبع من تفوقها العالمي كأسرع شبكة هاتف متحرك في العالم.

وأكد دويدار خلال الجلسة على الأهمية المتزايدة لقطاع الاتصالات ومساهمته المحورية في بناء المدن الذكية التي تتطلب بنية تحتية موثوقة وخدمات اتصالات مرنة ومتكاملة، بما يشكل عامل تمكين رئيسياً لجميع جوانب المدن الذكية. كما أنه من الضروري أيضاً توفير تغطية شاملة لشبكات النطاق العريض من خلال شبكة الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس عالية السرعة التي أصبحت بحد ذاتها مرتكزاً للحلول المبتكرة والمستقبلية والمبنية على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وأشاد دويدار بجهود القيادة الرشيدة للدولة التي باتت تشكل نموذجاً في الريادة، وأصبحت من أبرز دول العالم من حيث مستوى تطور البنية التحتية وانتشار التقنيات الذكية عبر الخدمات والقطاعات الأساسية سعياً لتحسين أنماط الحياة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

شراكة

من ناحية أخرى، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن شراكة استراتيجية مع اتصالات لتعزيز وصول شركات القطاع الخاص إلى منظومة الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي. وتهدف هذه الشراكة لتوفير فرص استثمارية وتجارية واعدة للشركات في إمارة أبوظبي من خلال الجمع بين الدعم الكبير الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار والقدرات الإبداعية التي تتمتع بها اتصالات.

وقالت منيرة هشام الكتاب، المديرة التنفيذية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: استثمرت أبوظبي بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا لتوفر أسس راسخة لدعم وتنمية أعمال شركات القطاع الخاص في الإمارة. ويتطلع المكتب للاستفادة من هذه الجهود من خلال الشراكة مع مجموعة اتصالات، رائدة الابتكار في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص، حيث ستساهم هذه الشراكة في تمكين الأعمال التجارية والمستثمرين من الاستفادة من البنية التحتية الرقمية والشبكية المتقدمة في الإمارات للوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.

خريجون

واستقبلت «اتصالات» الدفعة الأولى من الخريجين الإماراتيين الموهوبين المشاركين في برنامج خريجي «اتصالات» للذكاء الاصطناعي، حيث سيبدأ الخريجون المشاركة في البرنامج ولفترة زمنية تمتد إلى تسعة أشهر، وذلك بالشراكة مع خبراء في مجال الاتصالات مدعومين بمنصات تعلم رقمية إلكترونية ذات مسارات متخصصة في هذه المجالات.

وسينعقد برنامج خريجي «اتصالات» للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري على مرحلتين الأولى في شهر أكتوبر الجاري والثانية في شهر ديسمبر المقبل.

تمكين قادة الغد

رحبت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»، بالمشاركين في برنامج خريجي «اتصالات» للذكاء الاصطناعي، وأعطتهم لمحة عن الأشهر المقبلة والمثيرة. وقالت: نحن سعداء في «اتصالات» بالدور المهم والمحوري الذي نقوم به كمساهمين في صناعة المستقبل، من خلال تأهيل وتمكين قادة الغد، وفي مختلف المجالات، بخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، ومهارات الأمن السيبراني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز