911 مليوناً تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 911 مليون درهم، حيث تم تسجيل 242 مبايعة بقيمة 492.19 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 100.7 مليون درهم و212 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 391.49 مليون درهم.

وسجلت الرهون 379.52 مليون درهم منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 170.84 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 208.68 ملايين درهم أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 77 مليون درهم ورهن بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 68 مليون درهم. وتم تسجيل 30 هبة بقيمة 39.68 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين.

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