«دبي للمشاريع الناشئة» و«ديتك» يختتمان برنامج تطوير الشباب المواطن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون عن اختتام «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن 2021»، بفوز الشابة شرينة السويدي بمسابقة البرنامج، حيث تبارت مع حوالي 26 شاباً وشابة في المرحلة النهائية من البرنامج.

وبات المشاركون في البرنامج، الذين استعرضوا أفكارهم في مجال التحول الذكي أمام لجنة تحكيم متخصصة، مؤهلين لبدء مشاريعهم وإطلاقها. وجاء فوز شرينة السويدي، مؤسسة «Liftoff»، وهي منصة تواصل بين الأعمال «B2B» تجمع الشركات مع مزودي الخدمات في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، في ختام مسابقة استعراض المشاريع التي شارك فيها 26 رائداً ورائدة أعمال.

كما سيوفر البرنامج فرصة التدريب مع شركات رائدة من القطاع الخاص، وتشمل شركة «دي إتش إل» وشركة «أوليفر وايمان » وشركة «المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية»، والحصول على جلسة توجيه مجانية لتأسيس شركة تجارية انطلاقاً من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، ودخول مجاني لمدة 3 أشهر إلى مساحات العمل المشتركة في مركز «ديتك»، إضافة إلى فرصة المشاركة والعرض في إكسبو 2020 دبي.

ركيزة

قالت ناتاليا سايشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي: إن برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن يعتبر ركيزة أساسية في جهود غرفة دبي لدعم ريادة الأعمال وأصحاب المواهب والأفكار المبتكرة من الشباب المواطن، مؤكدةً أنه يسهم في تأسيس جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وتحقيق النجاح.

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