1.05 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث سجل البنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 1.05 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 28.8% مقارنة بفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

وجاء الأداء التشغيلي القوي بشكل رئيسي من ارتفاع حجم الموجودات، وانخفاض تكلفة التمويل وقوة الإيرادات التشغيلية الأخرى. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك نتائج مميزة لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021. وتستمر ظروف الأعمال المحلية بالتحسن مدعومة بـ إكسبو 2020 والذي يقدم فرصة رائعة لنا جميعاً للتوحد بروح الأمل والتعاون والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل. وقد استمر البنك بتحقيق استراتيجيته وهو في طريقه لإنهاء العام بنمو قوي، حيث سجل مستوى قياسياً للقروض، والتي بلغت 79 مليار درهم. ومن خلال التحسن في ظروف الأعمال وتعزيز الثقة، فإننا نتطلع بإيجابية نحو العام 2022.

موجودات

وبلغ إجمالي الموجودات 107.8 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2021 مرتفعاً 16.2% مقارنة بـ 92.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020. وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 74.9 مليارا بنسبة 18.9%.

ودائع

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.5% لتصل إلى 75.8 مليار درهم مقارنة بـ 64.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 45.3% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.8%.

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