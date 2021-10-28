«فرتيجلوب» تُكمل الاكتتاب العام والإدراج بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت شركة «فرتيجلوب»، التابعة لأدنوك و«أو سي آي» والمتخصصة في صناعة الأسمدة، رسمياً إدراج أسهمها في سوق أبوظبي، لتصبح بذلك أول شركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة، يتم إدراجها في أسواق المال بالإمارات.

وشهدت عملية الاكتتاب العام لشركة «فرتيجلوب»، التي تعتبر ثالث أكبر اكتتاب في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً كبيراً خاصة من شريحة المستثمرين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب.

وجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 2.9 مليار درهم (795 مليون دولار)، وبلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، أي 22 ضعفاً لإجمالي القيمة المستهدفة، و32 ضعفاً لشريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.

وبدأ تداول أسهم «فرتيجلوب» في سوق أبوظبي بسعر 2.55 درهم للسهم، ووفقاً لذلك تبلغ القيمة السوقية لشركة «فرتيجلوب» عند الإدراج 21.2 مليار درهم تقريباً (5.8 مليارات دولار تقريباً).

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «فرتيجلوب» قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: يؤكد نجاح الاكتتاب العام على أسهم شركة «فرتيجلوب» التزام أدنوك الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها، وذلك تماشياً مع وثيقة مبادئ الخمسين. وأضاف: تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز مكانة الإمارات كونها إحدى أهم الوجهات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقّع أن يسهم إدراج شركة «فرتيجلوب» في التقدم نحو هذا الهدف. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة، من خلال إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين، للاستفادة من فرص النمو الواعدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون، واقتصاد الهيدروجين الناشئ.

وتعد شركة «فيرتيجلوب» أكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر مُنتج لأسمدة النيتروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث السعة الإنتاجية، وإحدى الشركات الرائدة في مجال الأمونيا النظيفة.

توزيعات متوقعة

وتتوقع «فرتيجلوب» دفع توزيعات أرباح تبلغ 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) على الأقل في أبريل 2022، وذلك عن النصف الثاني من العام 2021، وتوزيعات أرباح بقيمة تصل إلى 1.468 مليار درهم ( 400 مليون دولار) على الأقل عن العام المالي 2022.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: نهنئ شركة «فرتيجلوب» على النجاح الكبير لاكتتابها العام، وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي، ما يوفر فرصة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من نمو الطلب العالمي على الأمونيا النظيفة. والإقبال القوي على هذا الاكتتاب يعد مؤشراً واضحاً على المكانة الرائدة، التي تتمتع بها الشركة في صناعة تشهد نمواً متسارعاً وتنتظرها آفاق واعدة. كما أن لهذا الاكتتاب أهمية خاصة على مستوى الإمارات، حيث أصبحت «فرتيجلوب» أول شركة منطقة حرة تدرج أسهمها في بورصة محلية، عدا عن كونها تمثل ثالث أكبر إدراج على الإطلاق في تاريخ سوق أبوظبي.

وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يهنئ السوق «فرتيجلوب» على اكتتابها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أصبحت أول شركة مسجلة لدى منطقة حرة تُدرج أسهمها في أسواق الدولة. ولا شك في أن هذا الاكتتاب هو تأكيد على ثقة المستثمرين العالميين في سوق أبوظبي العالمي، وهو انعكاس لدورنا الأساسي كوننا مركزاً مالياً دولياً، يحرص على تحفيز النمو ويدعم تطوير قطاع الخدمات المالية، بما يخدم مسيرة أبوظبي ودولة الإمارات، وذلك تماشياً مع «مبادئ الخمسين».

وقال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أو سي آي ان في ونائب رئيس شركة «فيرتيجلوب»: نجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة «فرتيجلوب» والإقبال الكبير على أسهم الشركة يعتبر إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجلّ إنجازات إمارة أبوظبي، وهو دليل آخر على نجاح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودورها كونها منصّة مالية هامة في المنطقة، ويؤكد كذلك قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وأو سي آي. ونحن نفتخر بمساهمة «فرتيجلوب» من خلال هذا الاكتتاب بالمساهمة في نمو اقتصاد الإمارات وسوق أبوظبي وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، كما نرحب بمساهمينا الجدد ونشكرهم على ثقتهم الغالية وإيمانهم باستراتيجيتنا الخاصة بالنمو.

مكانة

يعزز الاكتتاب العام الأولي لشركة «فرتيجلوب» مكانة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي المتنامية كونه منصة عالمية للأعمال ومركزاً مالياً دولياً. ويتطلع السوق إلى تقديم الدعم الفعال للشركات ضمن جميع القطاعات، بما يمكنها من الاستفادة من البيئة التنظيمية الملائمة للأعمال، والتي تطبق قانون العموم الإنجليزي، وتوفر بنية تحتية تجارية بمعايير عالمية ومنصة مبتكرة وذكية للشركات.

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