الأجانب والمؤسسات يعززون مراكزهم في الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الحمراء بختام جلسة أمس، مع تراجع سوق دبي هامشياً وسط عمليات شراء انتقائية للأجانب والمؤسسات لتعزيز مراكزهم المالية واقتناص الفرص المتاحة مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها للربع الثالث.

وانخفض سوق دبي 0.06% بعد تخليه عن مكاسبه الصباحية ليغلق عند 2864.17 نقطة بضغط أسهم العقار والنقل والخدمات، فيما نزل سوق أبوظبي 0.62% إلي 7853.7 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة. وصعد سهم «فرتيجلوب» 17.6% في أول يوم تداول بسوق أبوظبي ليغلق عند 3 دراهم، مقارنة بسعر الطرح 2.55 درهم، وسط تداولات نشطة تصدر بها القائمة بنحو616.9 مليون درهم بعد تداول 203.67 ملايين سهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع ملياري درهم في أبوظبي و200 مليون في دبي. وجرى تداول 688.74 مليون سهم، موزعة بواقع 567.48 مليوناً في أبوظبي و121.26 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 16927 صفقة.

سوق دبي

وعزز تماسك سوق دبي، ارتفاع قطاع البنوك 0.7%. وصعد قطاع الاستثمار 0.19%. بالمقابل، انخفض قطاع العقار 0.81%. وانخفض قطاع النقل 2%. وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 58.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 53.4 مليونا. وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.98%، فيما كان «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.74%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 32.47 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.36%، ونزل قطاع الاستثمار 0.5%. ونزل قطاع الاتصالات 0.05%، وتراجع قطاع الطاقة 0.1%، وارتفع قطاع العقار 0.78%.

وحل «أبوظبي الأول» في المرتبة الثانية بعد «فرتيجلوب» مستقطباً 365.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 290.4 مليون درهم، وحقق «الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.89%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 186.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

* أعلنت شركة «القدرة القابضة» إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث ترشح كل من عبد الله بن محمد بن بطي، وخليفه يوسف عبد الله حسين الخوري، وأحمد جاسم الزعابي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وجاسم حسين أحمد آل علي.

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