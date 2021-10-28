أداء قوي لـ «نتورك إنترناشيونال» خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نتورك إنترناشيونال عن أدائها للربع الثالث 2021، حيث سجلت أداء قوياً في الإمارات مع إطلاق مجموعة واسعة من الحلول الجديدة، واستمرار الثقة بتحقيق توقعات العام بأكمله مع نظرة إيجابية لمعدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.

ونمت الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي مدفوعاً بتحسن مستوى الإنفاق في الإمارات. وارتفعت قيمة المدفوعات في الإمارات والأردن التي عُولِجت مع التجار (الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المباشرة للتجار) بنسبة 22% على أساس سنوي وتعافيها إلى مستويات عام 2019 في نهاية الربع الثالث من هذا العام.

وتم إطلاق العديد من الخدمات الجديدة للتجار في الإمارات؛ فمن ذلك حلول منخفضة التكلفة لقبول المدفوعات. وتم تسجيل تجار جدد خلال الربع الثالث من عام 2021 ومن ذلك: «هوجو بوس» (الفطيم للتجارة الإمارات)، و«مرسيدس» (مشاريع قرقاش)، و«مدام توسو دبي»، وعين دبي. وتقرر المضي قدماً في دخول السوق السعودية مع مجموعة جيدة من الالتزامات من عملاء محتملين.

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