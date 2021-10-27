«فياسات» تعزز حضورها أوسطياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي – وام

أعلنت شركة الاتصالات العالمية «فياسات إنك» اليوم عن تأسيس مكتب جديد في دبي لاتخاذه موقعاً محورياً لدعم عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تنطلق الشركة للترويج لتقنياتها وخدماتها الفضائية إلى جانب إطلاقها الأنشطة الهادفة إلى تعزيز تفاعلها وعلاقاتها مع العملاء إقليمياً.

ومن خلال مكتبها الجديد في واحة دبي للسيليكون، ستتمكن الشركة من توسعة نطاق علاقتها مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وستسعى «فياسات» إلى استكشاف خيارات تطوير تكنولوجيا وخدمات الاتصالات عبر النطاق العريض القائمة على تقنيات الفضاء بما يسهم في دعم التوسع العالمي في التنقل والأعمال خاصة في قطاع الطيران والأنشطة البحرية والطاقة.

ريادة

وقال ريك بالدريدج الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «فياسات»: تمكنت الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص من إظهار قدر عالٍ من الريادة واهتمام متزايد إزاء إطلاق مبادرات الفضاء الجديدة والمهمة وباتت تمثل بحق مركزاً لريادة الأعمال والمشاريع الفضائية والابتكار والاستثمار وبناء على ذلك وقع اختيارنا على دبي لنتخذها موقعاً محورياً استراتيجياً جديداً لعملياتنا في الشرق الأوسط، وتعد الإمارة أيضاً مركزاً مهماً للتجارة والتنمية الاقتصادية العالمية، وتنطلق من رغبة مستمرة لمواصلة تطوير صناعة الفضاء على المستوى الإقليمي.

طموحات

من جهته قال سالم المري نائب المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: نعتز بشراكتنا مع «فياسات» لمكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات الفضائية وما تقدمه من حلول مبتكرة في أنظمة الأقمار الصناعية، يضاف إلى ذلك أن التزامها بفتح مكتبها يساعد في تسليط المزيد من الضوء على دبي كأحد مراكز الامتياز لمجتمع الفضاء العالمي وفي الوقت الذي نتوجه فيه بطموحاتنا نحو المستقبل، سنواصل دعم شركائنا الذين لا يدخرون جهودهم للارتقاء بعلوم الفضاء وتطوير تقنياته وإلهام الأجيال في المنطقة العربية لاستكشافه.

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