«أدنيك» تطلق خطة لتوسعة مراكزها في أبوظبي ولندن

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» إطلاق خطتها لتطوير المرافق والبنى التحتية التابعة لمراكز المجموعة في كل من أبوظبي ولندن، وفي خطوة ستسهم في التأكيد على قيادتها لقطاع سياحة الأعمال إقليمياً وعالمياً، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على إقامة واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات.

وتتضمن أعمال التطوير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بناء أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تتجاوز الـ10 آلاف متر مربع، والتي ستقام في منطقة المارينا المقابلة للمركز، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي تقام على الواجهات المائية.

كما سيتم تطوير وتأهيل المنطقة المقابلة للمنصة الكبرى في المركز، والتي ستضيف ما يزيد على 10 آلاف متر مربع من مساحات العروض الخارجية، لترتفع بذلك المساحة الخارجية المخصصة للعروض في هذه المنطقة بنسبة 70 بالمئة لتصل إلى 24 ألف متر مربع.

وستسهم أعمال التوسعة والتطوير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في زيادة المساحة الإجمالية المخصصة للعروض الداخلية بنسبة 12% لتصل إلى 92 ألف متر مربع، في حين تتجاوز المساحات المخصصة للعروض الخارجية الـ59 ألف متر مربع، لترتفع بذلك المساحة الإجمالية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض بنسبة 7% لتصل إلى ما يزيد على 151 ألف متر مربع.

وتتضمن أعمال التطوير الخاصة بمركز إكسل لندن للمعارض، التابع والمملوك بالكامل من قبل أدنيك في بريطانيا، البدء في أعمال التوسعة الثالثة لمرافقه، والتي تشمل إضافة 25 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للعروض، واستحداث قاعات جديدة للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدمية موزعة على ثلاثة طوابق، الأمر الذي سيرفع المساحة الإجمالية بنسبة 25%، لتصل إلى 125 ألف متر مربع.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، ومجموعة الشركات التابعة لها: «تؤكد التوسعة الجديدة لأصول المجموعة في أبوظبي ولندن الأهمية الكبيرة والمتزايدة التي يلعبها قطاعا سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في رسم ملامح المرحلة المقبلة لاقتصادات الدول، القائمة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الروافد الرئيسية المستدامة لها».

وأضاف: تقوم استراتيجية الشركة على مبدأ تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما قام به فريق عمل الشركة من خلال التأكيد على جاهزية مراكز المجموعة لقيادة مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم مؤخراً، وتوفير البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بالمرونة الكافية لنرحب بالعالم مجدداً في مراكزنا في بيئة آمنة وواثقة للأعمال، وذلك وفق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة.

وبين أن عملية التطوير التي ستشهدها مراكز الشركة ستسهم في زيادة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع سياحة الأعمال على اقتصاد إمارة أبوظبي ومدينة لندن ودعم عملية التنمية المستدامة في الدولة وبريطانيا، وصولاً لنقل وتوطين المعرفة والتقنيات المتطورة في البلدين.

من جانبه، قال جيريمي ريس، الرئيس التنفيذي لدى إكسل لندن: «تؤكد هذه التوسعة لمرافق مركز إكسل لندن للمعارض التزام شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بتعزيز تنافسية المركز، وقدرته على توفير الخدمات للشركاء وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

ولعب مركز إكسل لندن دوراً محورياً في تحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال الفعاليات التي يستضيفها ودورها في دعم ازدهار قطاعات مثل النقل العام والضيافة والسكن والطيران. وتكفل لنا هذه التوسعة القدرة على مواصلة التأثير الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لأعوام مقبلة، بحيث تشمل المجتمعات المحلية وسائر أنحاء لندن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز