«هيرميس» تنجز طرحاً لأسهم «فرتيجلوب» بـ 795 مليون دولار في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الطرح العام لشركة فرتيجلوب بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أحد أكبر الطروحات التي شهدها سوق أبوظبي على الإطلاق، كما أنه الأول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في الإمارات.

وقامت فرتيجلوب التي تأسست من خلال شراكة استراتيجية بين «أدنوك» و«OCI NV» بطرح 1.145.582.011 سهم أو ما يعادل 13.8% من أسهمها، ويبلغ سعر الطرح 2.55 درهم لكل سهم، وبقيمة سوقية قدرها 21.2 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 5.8 مليارات دولار).

وسوف يتم تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين، الشريحة الأولى بنسبة 10% للمستثمرين الأفراد بالسوق الإماراتية، على أن يتم تخصيص الشريحة الثانية بنسبة 90% للمستثمرين من المؤسسات. وقد تم تجاوز الاكتتاب في القائمة بما يزيد على 22 مرة بشكل إجمالي.

وأعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح الأولي لأسهم فرتيجلوب في سوق أبوظبي، باعتباره أحد أكبر الطروحات التي شهدها السوق على مدار سنوات.

وقال إن هذا الطرح يُسلط الضوء على النمو القوي الذي تشهده أسواق المال بدولة الإمارات والإقبال الملحوظ من جانب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ارتفاع مبيعات الأسمدة مدفوعة بدورة سلع قوية واهتمام فريد من نوعه بالهيدروجين.

وأشار فهمي إلى أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن قدرتها الفائقة على إدارة وتنفيذ أبرز الصفقات في الوقت ذاته عبر مناطق متعددة بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم وفرق عمل متخصصة في الدول المختلفة، خاصة بعد نجاح صفقة طرح أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك إتمام الطرح العام لأسهم شركة «أكوا باور» المحوري في السوق المالية السعودية (تداول) مطلع أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن شركة «فرتيجلوب» هي أكبر شركة عاملة في مجال التصدير البحري لليوريا والأمونيا في العالم وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 6.5 ملايين طن من اليوريا والأمونيا الجاهزة للبيع.

وتلعب الشركة دوراً مهماً في تعزيز جهود إمارة أبوظبي في مجال تصدير الهيدروجين في إطار التوجه العالمي للتنوع في استخدام وسائل الطاقة النظيفة.

وانطلاقاً من مكانة الشركة الرائدة في سوق إنتاج الأسمدة النيتروجينية وتوزيعها، تجدد الشركة التزامها بتنفيذ استراتيجيتها التي تتمثل في تعزيز الزراعة المستدامة، كما تقوم الشركة بتزويد عملائها بمنتجات النيتروجين صديقة البيئة في جميع أنحاء العالم.

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