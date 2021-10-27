«الدرون» تعيد رسم عمليات توصيل البضائع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تشهد قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين في الشرق الأوسط تغييراً جذرياً مع إطلاق مشاريع مرتقبة باستخدام طائرات الدرون في عُمان حسب ما أشار إليه أحد المتحدثين المشاركين في مؤتمر سكاليكس، الذي يركز على التميز في قطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية ضمن فعاليات معرض هايبرموشن دبي المُقام في مركز دبي للمعارض.

وأشار موسى كريم البلوشي، مدير عمليات شركة يو في إل روبوتيكس، ومقرها الولايات المتحدة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبيل انطلاق المؤتمر 2 نوفمبر المقبل إلى الخطط المستقبلية التي ترسم ملامح عمليات التوصيل للمستخدم النهائي في المنطقة والتي تعتمد على تعاملات بشرية أقل وفق معايير تتحدى الظروف المناخية الصعبة.

وقال البلوشي: «تتحمل طائرات الدرون أقصى درجات الحرارة بفضل تصميمها الذي يمكّنها من توصيل الطرود بمعدل أسرع بعدة مرات من خدمات النقل التقليدية، مما يقلل التكاليف ويختصر مدة التسليم». وتأتي طائرات الدرون المصنّعة من قبل شركة يو في إل روبوتيكس مزودة بتقنيات تخزين تضمن توفير عمليات تسليم دقيقة وسريعة وآمنة.

وأوضح البلوشي: «يمكن لطائراتنا التحليق بشكل مستقل داخل مستودع التخزين، فهي مجهزة بأجهزة مسح وكاميرات عالية الدقة وأجهزة تحديد المدى الضوئية. ويجري تحميل ومعالجة البيانات التي تمسحها طائرات الدرون آلياً في المحطة الأرضية، ثم يتم دمجها عن طريق برنامج خاص مع نظام إدارة المستودعات. ويمكن للعميل مراقبة عملية الجرد على الشاشات في الوقت الحقيقي، فضلاً عن تقييم سلامة منصات التخزين عن طريق الصور الملتقطة من طائرات الدرون».

وتتزامن مشاركة يو في إل روبوتيكس في معرض سكاليكس مع تصدر الشركة قائمة الشركات التي تقدم نظام توصيل بضائع ذاتي التشغيل بالكامل للمستخدم النهائي في السلطنة بواسطة طائرات الدرون، وذلك بعد استكمالها عمليات التخزين التجريبية مع مجموعة من أبرز الشركات في المنطقة.

وأضاف البلوشي: نحن أول شركة في العالم تقدم باقة متكاملة من خدمات إدارة المخزون باستخدام طائرات الدرون في قطاع العلاقات المباشرة بين الشركات.

وتمكنت 10 طائرات درون من إحصاء 40 ألف منصة تخزين، والتي تمثل محتوى مخزن كبير، في غضون ساعات قليلة،

بينما تستغرق العملية 10 أضعاف هذا الوقت في حال اتباع الطريقة التقليدية. ويمكن التحكم الكلي بالمخزون في مساحات كبيرة خلال مختلف الظروف الجوية بفضل نظام التعرف على الموجات اللاسلكية. وقد وقعنا اتفاقية مع الحكومة العُمانية لبدء عمليات توصيل الطرود بواسطة طائرات الدرون يومياً خلال الربع الرابع من العام الحالي، وتوفير محطات تابعة للشركة في المناطق النائية».

وأكد البلوشي أن العديد من الدول العربية التي ترغب بإطلاق عمليات شحن سلسلة التبريد وفق أنظمة آلية باستخدام طائرات الدرون، تدرس هذا النوع من الأنظمة بهدف نقل العينات البيولوجية ومعدات التشخيص والمستلزمات الطبية الإسعافية والأدوية الحيوية والمستحضرات الحساسة لدرجات الحرارة بما فيها لقاحات كوفيد-19.

وقال في هذا السياق: «تطلق العديد من دول الشرق الأوسط مبادرات في هذا المجال، وتشهد الدول العربية تقدماً ملحوظاً مع ازدياد اهتمامها في قطاع طائرات الدرون وتغيير أنظمتها وقوانينها بما يتوافق مع عمل هذه التقنيات. ويجري فريق يو في إل روبوتيكس في الإمارات والسعودية وعُمان تجارب خاصة بعمليات التوصيل والتخزين باستخدام طائرات الدرون، مما يشير إلى أن المنطقة مستعدةٌ لتطبيق أحدث ابتكارات القطاع».

ويُعتبر مؤتمر سكاليكس إحدى الفعاليات الثلاث التي يستضيفها معرض هايبرموشن دبي، ويجمع صناع التغيير العالميين ممن يقدمون رؤى مبتكرة حول حلول السفر ونقل البضائع والخدمات في المستقبل القريب، ويزيلون الحواجز بين الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والبنية التحتية والتنقل تمهيداً لاستبدالها بأنظمة شبكية ومتكاملة ومتعددة الوسائط.

وبدوره، قال جوشويه باولوس، مدير عام المعرض لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض هايبرموشن دبي: «تشهد مؤتمرات هايبرموشن دبي مشاركة أكثر من 150 متحدثاً من المدراء التنفيذيين في الأسبوع القادم، وتعتبر هذه الفعاليات من أكثر منصات الخدمات اللوجستية وعمليات التنقل حيويةً في المنطقة، مما يرسخ مفهوم الابتكار الرائد الذي يؤثر بشكل كبير على القطاع في جميع مجالاته».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز