صندوق «بيتكوين» يحصل على موافقة لإدراج برنامج تداول في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - البيان

حصل صندوق «بيتكوين»، وهو أول صندوق مدرج للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، على الموافقة من سلطة دبي للخدمات المالية لإدراج برنامج التداول بسعر السوق في ناسداك دبي.

وتماشياً مع الموافقة على العرض، أصبح بإمكان صندوق البيتكوين إدراج وحدات تصل قيمتها 200 مليون دولار في ناسداك دبي، الأمر الذي سيوفر لأول صندوق مدرج للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، القدرة على تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين.

إقبال متزايد

وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ: نشعر بغاية الفخر لحصولنا على الموافقة لإدراج برنامج التداول بسعر السوق من سلطة دبي للخدمات المالية. لقد شهدنا إقبالاً متزايداً من أكبر المستثمرين المؤسسيين الإقليميين الكبار منذ لحظة إدراجنا لصندوق البيتكوين في بورصة ناسداك دبي. نتوقع أن تساهم قدرتنا على تقديم وتنفيذ عروض بيع أكبر بتحقيق المزيد من نمو الصندوق في المنطقة.

ويتواصل ارتفاع سعر عملة البيتكوين منذ شهر يونيو. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حققت عملة البيتكوين رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغت قيمة الوحدة 66 ألف دولار. يستمر صندوق الأصول الرقمية الأول في العالم بتخطي التوقعات، وذلك نظراً لتمكن الصندوق من جذب مؤسسات جديدة لتبنيه، ولاستقطاب الاهتمام المتجدد من قبل مستثمري التجزئة.

نمو كبير

وشهدت عملة «بيتكوين»، باعتبارها أصلاً رقمياً، مستويات نمو غير مسبوقة. وتوفر العملة للمستثمرين الإقليميين من خلال الصندوق المدرج في ناسداك دبي، إمكانية الوصول إلى أكبر الأصول الرقمية في العالم عبر وسيط منظم يعرفونه.

وأضاف فريدريك بالقول: كان يبلغ سعر عملة بيتكوين المشفرة قرابة 33 ألف دولار عند إطلاقه في الشرق الأوسط، وهي تعتبر من وجهة نظر المستثمر لحظة رائعة للدخول في السوق بالنسبة لمستثمرينا في الشرق الأوسط.

وأوضح أن تداول صندوق البيتكوين قابل للتغيّر تماماً بين بورصة تورونتو وناسداك دبي، مما يعني ضمناً قيمة متساوية بين الأصول، وباعتباره صندوقاً مدرجاً في البورصة، فإنه يتيح للمستثمرين سهولة القيام بعمليات الشراء والبيع وتوفير سهولة الوصول إليها. وسيتاح صندوق البيتكوين أيضاً لجميع المستثمرين، من الدرجات المؤسسية أو البيع بالتجزئة. قامت شركة 3iQ بتعيين كاناكورد جينويتي ودلما كابيتال كمنظمين رئيسيين مشتركين للطرح الإقليمي للصندوق. كما تم تعيين بي آيتش إم كابيتال كمزود سيولة للصندوق.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت عملة بيتكوين الرقمية نمواً هائلاً كأصل رقمي رائد في العالم، حيث بلغ سعره في ذروته 66 ألف دولار لكل وحدة في أكتوبر. يقدم صندوق «بيتكوين» ملكية معنونة وقابلة للتدقيق لعملة البيتكوين عبر أداة استثمارية تقليدية للمرة الأولى في المنطقة، الأمر الذي يتيح توفير آلية مدرجة عامة لكشف فئة من أصول شهدت تقديراً استثنائياً على مدى العقد المنصرم.

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