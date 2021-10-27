«دو» ترحب بزوار الإمارات مع أسرع شبكات الجيل الخامس وشرائح الاتصال المجانية والباقات المعززة

المصدر: دبي - البيان

أكدت دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جهوزيتها التامة لاستيعاب متطلبات الأعداد المتزايدة من الزوار والسياح الدوليين الذين يقصدون الإمارات خلال الأيام والأشهر المقبلة.

وكثّفت الشركة جهودها على مدار السنوات الماضية ونجحت في تحقيق إنجازات لافتة على صعيد تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس، وتصميم خدمات اتصال عالية الجودة والكفاءة تتناسب مع متطلبات ضيوف الإمارات وسكانها في جميع أنحاء الدولة، ما ساهم بالفعل في تعزيز تجارب الاتصال للجميع. وبمجرد أن يحط الضيوف رحالهم في مطار دبي الدولي، تبدأ رحلة تمكينهم للاستفادة من المزايا العديدة والمستوى المتقدم من الكفاءة والموثوقية التي تتمتع بها شبكة الجيل الخامس من دو التي تعد الأسرع، فضلاً عن الخدمات القيّمة التي طرحتها الشركة مسبقاً لمنح ضيوف الإمارات تجارب اتصال استثنائية.

وتعمل دو على تعزيز تجارب الزوار الدوليين من خلال تزويدهم بشرائح اتصال SIM مجانية عند وصولهم إلى مطار دبي الدولي، وهذه الشرائح مزودة بـ 1 جيجابايت من البيانات المجانية لتمكينهم من البدء بالاستمتاع بتجارب الاتصال مميزة من دو خلال تواجدهم في دولة الإمارات. وتشمل الإجراءات الاستباقية الأخرى التي اتخذتها دو لتعزيز تجارب ضيوف الإمارات، إطلاق باقات اتصال جديدة ومعززة للزوار مع شريحة الاتصال المجانية، حيث تشمل الباقات الجديدة بيانات ودقائق مرنة تتراوح أسعارها بين 49 درهماً و299 درهماً، ويمكن إعادة تعبئتها مباشرة من خلال تطبيق دو للهاتف المتحرك أو أي من متاجر الشركة.

ومع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أعداد الزوار خلال الأشهر الستة المقبلة وما بعدها، تعمل دو على ضمان توفير تجارب اتصال عالمية المستوى على امتداد دولة الإمارات من خلال إجراءات استباقية تتزامن مع جهودها المستمرة لتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس. وكانت شبكة الجيل الخامس من دو قد سجلت أخيراً أسرع متوسط سرعات على مستوى الدولة، حيث تشمل التغطية حالياً ما يزيد على 90٪ من سكان الإمارات، مع مواصلة الشركة جهودها لتوسيع نطاق التغطية بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2021، حتى يتمكن السكان والزوار من الوصول إلى الشبكة أينما كانوا في الإمارات.

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