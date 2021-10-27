«الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» توقع وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني انضمامها إلى قائمة الموقعين على «وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التزامها بالاستثمار المسؤول وبمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبهذا، تصبح شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أول شركة مملوكة من قبل بنك ومتخصصة بإدارة الأصول في الإمارات تنضم إلى قائمة الموقعين على «وثيقة الأمم المتحدة لمبادئ الاستثمار المسؤول»، المعيار الأبرز لقطاع إدارة الأصول العالمي والتي تضم أكثر من أربعة آلاف شركة موقعة تستثمر أصولاً تزيد قيمتها على 121 تريليون دولار. وتضم قائمة الشركات الموقعة على الوثيقة عدداً من المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة وشركات إدارة الأصول ومزودي الخدمات، ويعمل هؤلاء على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – ESG في الممارسات الاستثمارية بهدف بناء نظام مالي عالمي أكثر استدامة.

ففي غضون الأعوام القليلة الماضية، وخصوصاً بعد جائحة (كوفيد19)، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً قياسياً في حجم الطلب على خيارات الاستثمار المستدامة. ويشير تقرير جديد أصدرته شركة «مورنينج ستار» إلى أن حجم الأصول العالمية المدارة في الصناديق التي تركز على الاستدامة وصل تقريباً إلى 2 تريليون دولار، وذلك في أعقاب التدفقات القياسية التي شهدها الربع الأول من عام 2021. واجتذبت الصناديق العالمية المستدامة تدفقات قياسية واردة بلغت 185,3 مليار دولار خلال الربع الأول 2021، بزيادة نسبتها 17٪ مقارنة بالربع الأول 2020.

وبتوقيعها على الوثيقة، تلتزم شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بدمج مبادئ الاستثمار المسؤول الستة في صناعة قراراتها المتعلقة بالاستثمار والملكية، وإعداد وتنفيذ مجموعة محسنة من السياسات والإجراءات التي تدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – ESG في نماذجها التشغيلية، بما في ذلك تدريب الموظفين، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجديدة والمبادرات، وعمليات الإفصاح وإعداد التقارير.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستدامة، خضع كافة موظفي شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول لبرامج تدريبية معتمدة في عدة مؤسسات مرموقة منها: «أكاديمية كاندريام» (شهادة الاستثمار المستدام والمسؤول)، و«معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» (شهادة الاستثمار المستدام والمسؤول) ومعهد «سي إف إيه» (شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات).

وقال ستيف كورين، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: نفخر بانضمامنا إلى قائمة الشركات الموقعة على «وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول» بصفتنا أول شركة مملوكة من قبل بنك ومتخصصة بإدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأخذ على عاتقها زمام المبادرة للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على مستوى القطاع والمجتمع، وتعمل في الوقت نفسه على توفير القيمة طويلة الأمد لشركائنا. ونهدف من خلال هذه الخطوة السباقة إلى مواصلة دعم الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – ESG في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعماً للطلب المتزايد على الاستثمار المسؤول بين المؤسسات الاستثمارية العالمية.

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