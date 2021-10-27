«الصير مارين» التابعة لـ«العالمية القابضة» تعزز أسطولها وتتوسّع في قطاعات جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، الشركة المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على سفينتين مجهزتين بحاويات تبريد وسفينة لنقل البضائع السائبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة المبذولة في إطار استراتيجيتها الهادفة نحو تنويع محفظة أعمالها، والتي تشمل توسّع الشركة في قطاع الشحن التجاري. ويتمثّل هدف جهود الشركة الرامية إلى تنويع أعمالها في تعزيز مرونتها والحد من تأثّر أعمالها من تداعيات التقلبات والظروف غير المواتية في قطاع الشحن حالياً والاستفادة من الأسواق المتنامية.

وشهدت التجارة العالمية المنقولة بحراً ارتفاعاً بنحو 4٪ في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 3.4٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن يزداد النقل البحري في غالبية قطاعات التجارة. من المتوقع أن تستمر التجارة العالمية المنقولة بحراً في الزيادة بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 10 سنوات يبلغ حوالي 2.4٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: تنضوي هذه الصفقة الجديدة، التي أضافت قطعاً بحرية جديدة إلى أسطول الشركة، تحت مظلّة استراتيجيتنا المبذولة نحو استشراف آفاق أوسع من الفرص المستقبلية، بهدف الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع التجارة والشحن البحري على خلفية زيادة الطلب على سوق سفن حاويات التبريد. ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن الشركة من الانطلاق في رحلة جديدة في قطاع الشحن التجاري، لاسيّما في ضوء التوقعات التي تشير إلى استمرار انخفاض طلبات بناء سفن جديدة، وهو ما سيضمن استقرار سوق تأجير القطع البحرية.

وتأسست «الصير مارين» في 2002. وتعتبر من الشركات البارزة في قطاع الخدمات البحرية بالمنطقة مع أصول بلغت قيمتها الإجمالية 3,98 مليارات درهم بنهاية يونيو 2021، ورأس مال مدفوع مليار درهم، وفريق عمل يضم أكثر من 1200 موظف. وتوفر الشركة، التي تم إدراجها أخيراً في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خدمات إنشاء اليخوت وتشغيلها وتجديدها وإدارتها للعملاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تولي العقود مع الحكومة ببناء السفن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز