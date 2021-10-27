«عزيزي» تبيع 40% من وحدات 3 مبانٍ في ريفيرا خلال شهر من إطلاقها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة عزيزي بيع 40% من الوحدات السكنية في 3 مبانٍ جديدة تطل على ضفاف البحيرة التي تم الإعلان عنها أخيراً بطول 2.7 كيلومتر في مشروعها ريفيرا، المجمع السكني والتجاري المستوحى من البيئة المتوسطية الفرنسية في مدينة محمد بن راشد، يأتي ذلك خلال شهر واحد فقط من إطلاق المباني الجديدة.

وتتيح المباني الجديدة المكونة من 14 طابقاً فرصة العيش على ضفاف البحيرة في قلب دبي، وستوفر مجتمعة 252 استوديو، و84 وحدة من غرفة واحدة، و84 شقة من غرفتين، و19 وحدة لمحلات التجزئة، بإجمالي 439 وحدة.

وسيحتوي كل مبنى على حمام سباحة، ومناطق واسعة من المناظر الطبيعية، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة للشواء، وملعب للأطفال، ومساحة لممارسة رياضة اليوغا، في حين سيضم المجمع العديد من ملاعب كرة السلة والتنس، ومسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية، والعديد من المرافق الأخرى، ما يضمن للسكان تجربة فائقة الحيوية تعزز الشعور الحقيقي بالانتماء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: البيع السريع لهذه الوحدات لم يكن مفاجئاً لنا، لاسيما وأن البحيرة الجديدة تمثل عامل الجذب الرئيسي الذي يميزها عن غيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز