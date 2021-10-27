وفد حكومي هندي يبحث التعاون مع جرين جيت الإماراتية للاستثمار

المصدر: أبوظبي- البيان

زار وفد حكومي من ولاية تيلانجانا الهندية، برئاسة كافيتا كالفكونتلا عضو المجلس البرلماني، وابنة رئيس وزراء الولاية، الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس مجلس إدارة شركة جرين جيت للاستثمار.

وجرى خلال اللقاء، بحث آليات التعاون الاستثماري والاقتصادي بين ولاية تيلانجانا، وشركة جرين جيت للاستثمار، في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة في الولاية في عدة قطاعات، والسعي لجذب استثمارات إماراتية.

وأوضحت كالفكونتلا أن ولاية تيلانجانا، وعاصمتها حيدر أباد، توفر فرصاً استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الإماراتيين، مشيرة إلى العلاقات المتميزة بين الإمارات وجمهورية الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورحب الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، بزيارة الوفد، وبحث فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وولاية تيلانجانا الهندية، تعتبر الأحدث من حيث التشكيل الإداري في الهند، ويبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

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