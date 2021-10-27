«أرادَ» تنجز مجمّعين سكنيين في مجتمع الجادة بقلب الشارقة الجديد

المصدر: الشارقة - البيان

أنهت «أرادَ» العمل في 273 منزلاً جديداً في الجادة، الوجهة العصرية الأبرز والأسرع نمواً في قلب الشارقة الجديد. وتمت المباشرة بتسليم المنازل الجديدة في أول بنايتين من شقق مِسك، حيث وصل عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها إلى أكثر من 1,200 منزل خلال عام 2021.

وتتنوع الخيارات السكنية في أبنية مِسك، حيث تضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى شقق البنتهاوس من طابقين وأربع غرف نوم على مساحة تصل إلى 5,000 قدم مربع.

وتتمتع وحدات مِسك بإطلالات على مجمّع مدار المجاور، حيث العديد من المرافق الترفيهية الرائعة لجميع أفراد العائلة. وتمتاز أبنية مِسك كذلك بموقعها الاستراتيجي ضمن بوليفارد الجادة المزين بالأشجار على الجانبين مع باقة من المتاجر والمطاعم والمقاهي. وتمتاز الشقق الجديدة بتصاميم عصرية ومساحات واسعة، مع تجهيزات قياسية مميزة تشمل تقنيات المنازل الذكية والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: نحن على ثقة من الطلب الكبير الذي ستحظى به أبنية مِسك، نظراً لموقعها المميز في منطقة الجادة المتكاملة بوجود إطلالات رائعة، وعلى مقربة من حدائق ومرافق التسوّق والترفيه ذات الطابع العالمي. ويمثل الانتهاء من هذه الوحدات الفاخرة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة الجادة لإثراء المشهد الحضري في إمارة الشارقة، حيث سيحصل السكان على كل ما يحتاجون إليه على بعد خطوات قليلة من منازلهم وسط بيئة عصرية مستدامة وآمنة.

ومع تسليم أول مبنيين من شقق مِسك تكون المرحلة السكنية الأولى في الجادة قد قاربت على الانتهاء، حيث من المخطط تسليم المجمّعين السكنيين المتبقيين من شقق مِسك قبل نهاية هذا العام. وخلال 2021، أنهت «أرادَ» العمل في 12 مجمّعاً سكنياً إضافة إلى تجمّع فلل حدائق سراب. كما تم إنجاز المرحلة الأولى من مدرسة سابيس الدولية – الجادة، والتي استقبلت أول فوج من طلابها في أغسطس الماضي مع بداية العام الدراسي 2021-2022.

وتجري الأعمال الإنشائية كما هو مخطط في بقية المواقع في الجادة؛ حيث يتم استكمال العمل على إيست فيليدج، المرحلة السكنية الثانية من المشروع، ومجمّع نِست لسكن الطلاب، ومجمّعات شقق ذا بوليفارد الفاخرة، والمرحلة الثانية من مدرسة سابيس الدولية – الجادة، والمرحلة الثانية من مجمّع مدار الترفيهي. وتعمل طواقم المقاولين حالياً لتسليم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في الجادة. والجادة هو أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث يمتد على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربع.

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