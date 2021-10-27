كوادر إماراتية بالكامل تدير فرع مصرف عجمان الجديد برأس الخيمة

المصدر: عجمان- البيان

أعلن مصرف عجمان، توسيع شبكة فروعه عبر افتتاح فرعه الجديد في رأس الخيمة، وذلك بشارع الشيخ محمد بن سالم في منطقة النديُة. والفرع الجديد تتم إدارته وتشغيله بكوادر إماراتية 100 %، عبر نخبة من الموظفين الإماراتيين المتميزين ذوي الخبرة في مجال العمل المصرفي.

ويوفر الفرع خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة، تلبي الاحتياجات المتنامية لعملاء المصرف في الإمارة. وتم تصميمه بأسلوب عصري، يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، ويجعل تجربتهم المصرفية أكثر بساطة وسلاسة.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: فرعنا الجديد في رأس الخيمة، سيمكننا من تقديم خدمات رئيسة هامة لعملائنا على مدار الأسبوع. ويأتي هذا الافتتاح، بمثابة شهادةٍ على التزامنا الدائم تجاه عملائنا، بتقديم أجود الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأضاف: نتطلع إلى تقديم مستوى رفيع من الخدمات المميزة لعملائنا في رأس الخيمة، ونحن على يقين تام بأن رؤيتنا المصرفية، القائمة على تعزيز أواصر العلاقات مع عملائنا، ستساعد في تلبية الاحتياجات المصرفية للإمارة، بما يخدم مصالح العملاء من الأفراد وأصحاب الأعمال والشركات، على حد سواء. وقال: ندرك جيداً حاجات عملائنا المتزايدة لخدماتٍ متميزة، تؤمّن لهم الراحة والرضا والكفاءة العالية.

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