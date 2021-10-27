فيرمونت للفنادق والمنتجعات تطلق حملة «عش أعظم المشاعر» في دبي

المصدر: دبي- البيان

بدأت فنادق ومنتجعات فيرمونت فصلاً جديداً لا ينسى في تاريخها، الذي يمتد لأكثر من 100 عام، عبر إطلاق حملة «عش أعظم المشاعر» Experience The Grandest of Feelings العالمية، التي تهدف إلى الإشادة بالأصول التاريخية للعلامة التجارية الفاخرة، وتسليط الضوء على الرؤية المتميزة والتجارب المستقبلية.

وقال مانسي فاجت، نائب رئيس العلامة التجارية لفنادق ومنتجعات فيرمونت: تسلط حملة «عش أعظم المشاعر» الضوء على ما تقدمه فيرمونت بصرف النظر عن الوجهة سواء كانت في وسط المدينة الصاخب أو في جزيرة هادئة أو في أي مكان آخر. إن هدف الحملة يكمن في الوجود داخل مكان له معنى وشعور. وتحتفي الحملة العالمية الجديدة بأصول المناظر الطبيعية الموجودة في منشآت علامة فيرمونت، حيث تسهم في تطوير أسلوب فيرمونت إلى تعبير أكثر شهرة وشاعرية عن العلامة التجارية، وتدعو الضيوف إلى تجربة أفضل شعور مع فيرمونت.

وبعد نجاح إطلاقها للمرة الأولى في نيويورك، تواصل حملة «عش أعظم المشاعر» رحلتها حول العالم، لتتوقف في دبي التي تعد إحدى محطاتها الرئيسية. واجتماع فلسفة فيرمونت العريقة بالحداثة والتطور المتميز في دبي، يتيح للعلامة الظهور بعمل فني رائع في قرية البوابة بمركز دبي المالي العالمي.

وأضاف مانسي فاجت: يتمركز العمل الفني الرائع والخاص بالحملة في موقع حديث كثيف الحركة بمركز دبي المالي العالمي ليجمع بين بساطة الطبيعة، وتطور الهندسة المعمارية المحيطة بها، وتتميز دولة الإمارات بالألوان المتنوعة والأعمال الفنية المتميزة والأناقة الفائقة، وهو ما سيساعد هذا العمل الفني على الظهور والتألق.

ويضم العمل الفني المستوحى من الحملة الإبداعية العالمية للعلامة التجارية وقصيدة «هذا الشعور في فيرمونت» الكثير من النباتات والمساحات الخضراء، التي تم تركيبها فوق هيكل مخفي. وتتحول النوافذ الموجودة في وسط العمل الفني إلى عروض رقمية نابضة بالحياة، تضم عدداً من الأعمال الإبداعية. والعمل الفني الخاص بحملة «عش أعظم المشاعر» متاح أمام المارة حتى الجمعة 29 أكتوبر.

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