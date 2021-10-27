«بيما للتأمين» تسجّل 120% نمواً بعدد بوليصات التأمين خلال عامها الثاني

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «بيما للتأمين»، خدمة التأمين المبتكرة التابعة لمجموعة إينوك، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، بالذكرى السنوية الثانية لإطلاق عملياتها، مسجلة نمواً قياسياً بالتزامن مع تحوّلها لشركة متعددة القطاعات للتأمين عبر الإنترنت وتركيزها المتواصل على تلبية احتياجات العملاء أولاً. وسجّلت الشركة نمواً بنسبة 120٪ في عدد بوليصات التأمين الصادرة خلال العام، لتستحوذ بذلك على حصة قدرها 1.2٪ من السوق.

وتواصل «بيما للتأمين» سعيها لتوسيع محفظة منتجاتها وخدماتها وتوفير قيمة أعلى للعملاء عبر منتجات التأمين المبتكرة على السيارات والمنازل والسفر.

ورغم التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على العديد من قطاعات الأعمال والشركات الناشئة، سجّلت «بيما للتأمين» نمواً ملحوظاً وحققت معدلاً قدره 83٪ من حيث رضا العملاء، وهو واحد من أعلى المعدلات في السوق.

وبلغ متوسط الاسترداد النقدي المُستلم لكل عميل 266 درهماً، بإجمالي يزيد على 490 ألف درهم تم دفعها حتى تاريخه. وتعد «بيما للتأمين» أول منصة رقمية لتأمين السيارات عبر الإنترنت في المنطقة، وهي مصممة خصيصاً لمواكبة الواقع الجديد ومدفوعة بأحدث التقنيات، لتوفر لعملائها مجموعة متميزة من خدمات التأمين التي تمتاز بالإنصاف والقوة والمرونة في آن معاً. وتسخّر الشركة أحدث التقنيات الرقمية لبناء العلاقات الوطيدة مع العملاء المحليين والدوليين عبر توفير أعلى مستويات الراحة والسهولة والقيمة المثلى.

وتأتي الخدمات الجديدة للتأمين على المنازل والسفر امتداداً للاستراتيجية القائمة على التقنيات الرقمية حصراً، وتتيح للشركة توفير حلول رقمية شاملة للتأمين عبر الإنترنت، وفقاً لأرقى معايير الشفافية والبساطة والمرونة.

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