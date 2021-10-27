المعهد الدولي للأحجار الكريمة ينال 3 شهادات اعتماد

المصدر: دبي - البيان

حصل المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، المتخصص في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات على ثلاث شهادات اعتماد مختلفة.

وبعد تقييم شامل، تم اعتماد المعهد الدولي للأحجار الكريمة بشهادة آيزو 17025 الخاصة بتحديد المتطلبات والشروط العامة لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة في فحص وتصنيف جميع منتجات الماس والمجوهرات والأحجار الكريمة. علاوة على ذلك، حصل المعهد أيضاً على شهادة آيزو 9001 لجميع العمليات والأنشطة الخاصة بعمليات الاختبار أو المعايرة داخل المختبر. تُعرف شهادة الآيزو بأنها علامة معترف بها دولياً، وهي تعترف بالشركات التي تزود العملاء بالمنتجات والخدمات من خلال نظام إدارة جودة فعّال.

كما حصل المعهد الدولي للأحجار الكريمة أيضاً على اعتماد من «SCS Global Services» كمزود تكنولوجيا معتمد من قبل SCS-007 لتتبع المصدر والاستدامة البيئية للماس المصنف بواسطة المعهد.

إن الحصول على شهادات الاعتماد المرموقة هذه يجسد رؤية المعهد الدولي للأحجار الكريمة في تقديم خدمات فائقة للعملاء والمستهلكين، ويؤكد على الالتزام الدائم بالتميز في معايير الثقة.

وقال شوناك شاستري، العضو المنتدب في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط: الحصول على هذه الشهادات بمثابة اعتراف بالتزامنا بإدارة الجودة والحفاظ على الاستدامة. بالنسبة لنا جميعاً في المعهد الدولي للأحجار الكريمة؛ هذا الإنجاز هو شهادة على طبيعة عمليتنا واستراتيجيتنا في تقديم تجارب عملاء متميزة من خلال منهجية اختبار متقدمة وموظفين مدربين تدريباً عالياً ومنتجات متفوقة. أود أن أهنئ فريق العمل في المعهد بأكمله على التزامهم الثابت ومساعدتنا على النمو. وتم منح الاعتماد بعد إجراء مسح شامل على مستوى الشركة شمل تقييماً أولياً ومراجعة متعمقة لنظام إدارة الجودة لدى المعهد الدولي للأحجار الكريمة لأشهر عدة.

يضم المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) 18 مختبراً تنتشر في جميع مراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، إضافة إلى 8 مرافق تعليمية. ويتواجد المعهد في الشرق الأوسط، منذ عام 2001 مع أول مكتب له في الإمارات.

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