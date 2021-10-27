مصرف الشارقة الإسلامي يطلق البطاقة المغطاة للاسترداد النقدي

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي البطاقة المغطاة للاسترداد النقدي من «ماستر كارد»، المجانية، خلال السنة الأولى، والتي تتيح لحامليها الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 10% على جميع معاملات الشراء المحلية والدولية.

ويحصل مستخدم هذه البطاقة على استرداد نقدي يصل إلى 10% عند الشراء من المواقع والتطبيقات الإلكترونية، محلياً ودولياً، و2% على الاستخدام الدولي في المحلات التجارية، و1% على الاستخدام المحلي في المحلات التجارية، و0.5% على دفعات الفواتير الاستهلاكية (الاتصالات، والكهرباء والمياه والغاز، والرسوم الحكومية والتعليمية والسوبر ماركت).

وقال نبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: نحرص دائماً على توفير الخدمات المميّزة للعملاء، بما في ذلك المنتجات المصرفية ذات القيمة المضافة، ومن بينها بطاقة الاسترداد النقدي الجديدة، التي تجاوزت مميزاتها عملية الاسترداد النقدي لتمنح حاملها الحصول على مئات العروض والخصومات ضمن قائمة واسعة من المتاجر، والمواقع، والفنادق، والوجهات.

وتتضمن البطاقة الجديدة إلى جانب الاسترداد النقدي، العديد من الامتيازات الحصرية مثل إمكانية تحويل جميع أرصدة البطاقات الائتمانية من البنوك الأخرى إلى بطاقة الاسترداد النقدي والدفع على أقساط مريحة لمدة تصل إلى 24 شهراً، وكذلك تقسيط المشتريات لفترة تصل إلى 12 شهراً بنسبة ربح منخفضة، والحصول على مبلغ نقدي من البطاقة لسداد المصاريف والدفع على أقساط مريحة لغاية 24 شهراً.

كما تتيح البطاقة لحاملها الحصول على تذكرة إضافية مجاناً عند شراء أي تذكرة من «فوكس سينما» وبحد أقصى تذكرتين شهرياً، مع إمكانية الاستفادة من قائمة واسعة من العروض التي تقدمها «ماستر كارد»، التي تشمل دخولاً مجانياً غير محدود إلى صالات كبار الزوار في 10 مطارات بالمنطقة، ومشروبات ووجبات خفيفة مجانية أثناء الانتظار في المطار، إضافة إلى عروض الفنادق والشقق الفندقية والفاخرة.

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