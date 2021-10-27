"ميدان" تكشف النقاب عن مشروع "قنال فرونت ريزيدنسز"

المصدر: البيان

كشفت شركة "ميدان"، المطور العقاري الرئيسي الرائد، اليوم، عن المرحلة الأولى من مشروع "قنال فرونت ريزيدنسز"، وهو عبارة مجتمع سكني مميز جديد يقع على قناة دبي المائية، ويوفر نمط حياة فاخر، ومناظر خلابة، فضلاً عن مجموعة واسعة من مرافق تناول الطعام والترفيه والتسلية.

سيتم طرح أحدث إضافة لشركة "ميدان" من المشاريع السكنية الفاخرة للبيع، ابتداءً من اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد كشف المشروع أمس الثلاثاء أمام الوسطاء العقاريين.

يحتل مشروع "قنال فرونت ريزيدنسز" موقعاً مميزاً في منطقة جميرا المشهورة بدبي، ويضم أكثر من 700 شقة سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، عبر 11 مبنى، وسط الحدائق الرائعة والمساحات الخضراء المشتركة. تتكون المرحلة الأولى من 150 وحدة سكنية عبر مبنيين مكونين من خمسة طوابق.

تتميز الشقق السكنية بتشطيبات وفقاً لأعلى المعايير والتي تم تصميمها لتوفير إضاءة وإطلالات مثالية، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وشرفات خاصة، وتصاميم داخلية معاصرة، ومساحات رحبة للمعيشة وتناول الطعام، وحمامات في جميع غرف النوم. يبلغ متوسط مساحات الشقق المكونة من غرفة نوم واحد 85 متر مربع، والغرفتين نوم 125 متر مربع، والثلاث غرف نوم 165 متر مربع.

ستضم المساكن الواقعة بقرب حديقة الصفا أيضاً، مجموعة واسعة من وسائل الراحة في الموقع، بما في ذلك صالات رياضية حديثة، وأحواض سباحة، ومناطق متعددة الاستخدامات، ومناطق للعب الأطفال، مع إمكانية الوصول إلى مسار ركوب الدراجات الهوائية في القناة المائية.

يتميز مشروع "قنال فرونت ريزيدنسز" بموقعه الحيوي الذي يوفر سهولة الوصول إلى شاطئ جميرا، وبالقرب من محطة النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من شارعي الوصل والشيخ زايد.

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